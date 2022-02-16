Halk TV'ye Ayşenur Arslan cezası! Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesini skandal sözlerle hedef almıştı

Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tepki çeken sözleri mercek altına aldı. Halk TV'de yayınlanan 'Medya Mahallesi' programında sunucu Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastlar yapan illegal bir örgüt' olarak adlandırması Yasa ihlali olarak görüldü. Sözlerin toplumun milli ve manevi değerlerini aşağıladığı kanaatine varan RTÜK, Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve yüzde 5 oranında idari para cezası müeyyidesi uyguladı.KRT'nin 'Olağan İşler' programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kişilik haklarına saldırı içerikli hakaret ve iftira niteliğinde ifadelere yer verilmesi yaptırım getirdi.Yayında Bakan Soylu'nun yasa dışı kişi ve ilişkilerle birlikte anılması, dayanağı olmayan bazı iddiaların gündeme getirilmesi 6112 sayılı Yasada geçen yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak değerlendirildi.Üst Kurul, KRT'ye üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.Flash TV'nin 'Al Sana Haber' isimli programında Erkan Özerman'ın konu ettikleri kişiler hakkında ağır hakaret ve küfürleri yayında seslendirmesi RTÜK engeline takıldı. Yayın sırasında birden çok defa 'ge.. zekalı, o.. pu' ve benzeri sözlerin konuşulduğunu belirleyen Üst Kurul, yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.TGRT HABER'in 'Ekrem Açıkel ile Ana Haber' programı hakkında hazırlanan rapor da kurulun gündemindeydi. Söz konusu yayında sunucunun Türkiye'de yapılan reyting ölçümleri ile verdiği yanlış bilgilerin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal ettiği ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olduğu değerlendirildiğinden yayıncı televizyona üst sınırdan idari para cezası verildi.