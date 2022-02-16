Cep telefonlarındaki 'gizli' tehlike: Sizin de başınıza gelebilir!

Günümüzün en önemli kaynaklarından biri olan veriler, adeta paylaşılamayan bir hazine konumunda. Verilere legal yollardan ulaşan firmaların yanı sıra, bu sektörde illegal yollardan toplayan 'veri hırsızları' da yer alıyor. Telefonlar ve akıllı cihazlar bu veri hırsızlığına açılan kapı konumunda olurken, veri hırsızlığı da bu noktada en çok yaşanan olaylardan biri konumunda.Hemen herkes karşısına çıkan reklamlardan şikayetçi olurken, bazı kişiler ise telefonunun pilinin çabuk bitmesi ve bazı uygulamaların kendiliğinden yüklenmesinden şikayetçi. Bu noktada, söz konusu maddele, yaşayanların veri hırsızlığına maruz kalması maalesef içten bile değil.Taşınabilir akıllı cihazlar haline gelen cep telefonlarımızı fotoğraf çekmek, e-posta göndermek ve almak, sosyal medya platformlarında iletişim kurmak, cüzdanlar ve bankacılık uygulamaları için kullanıyoruz.Tüm bu veri zenginliği, kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık yapmak isteyenleri cezbediyor. Akıllı telefonunuzun ele geçirilmiş olabileceğine dair birkaç işaret var.ESET kötü amaçlı yazılım araştırmacısı Lukas Stefanko, bir cihazın güvenliğinin ihlal edildiğinin belirtilerini şöyle sıraladı:'Pilin normalden daha hızlı tükenmesi. Tarama alışkanlıklarınız değişmemiş olsa da internet veri kullanımınızda ani artışlar yaşamanız. GPS özelliğiniz veya internetinizin kendi başına etkinleştirilebilmesi veya devre dışı bırakılabilmesi. Rastgele reklam açılır pencereleri veya bilinmeyen uygulamaların siz yetkilendirmeden yüklenmesi. İyi çalışan uygulamaların aniden kapanıp açılması veya tamamen başarısız olması, beklenmedik hatalar göstermesi. Telefonun kendiliğinden premium uluslararası numaraları aramaya çalışması. Bunları giden çağrı listenizde görebilirsiniz. Garip çağrılar veya mesajlar almaya başlamanız. Android telefonunuz eğer fidye yazılımı tarafından ele geçirildiyse, cep telefonunuza giriş yapamayabilirsiniz.'Verilerin korunması da, kaybedilmesi kadar kolay bir uygulama. Yazılım araştırmacısı Stefanko bu noktada şu tavsiyelerde bulundu:'En son sürümler kullanıma sunulduğu anda hem işletim sisteminizi hem de uygulamalarınızı güncelleyin. Verilerinizin bir yedeğini güvenli bir şekilde saklayın.Uygulamaları indirirken resmi mağazaya bağlı kalın ve her zaman hem uygulamanın hem de geliştiricisinin incelemelerini kontrol ettiğinizden emin olun. Siber suçluların cihazlara sızmak için kullandıkları yaygın taktiklerin farkında olun.'