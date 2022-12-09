Ticari araç, kamyona ok gibi saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Ticari, araç kamtona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ticari araç kamyonun kasasına ok gibi saplandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, 15.00 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Hallaçlar mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 09 LY 979 plakalı ticari araç, 48 YR 062 plakalı kamyona arkadan çarptı.Çarpmanın etkisi ile ticari araç kamyonun kasasına ok gibi saplandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ticari araç içerisindeki iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan iki kişinin cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlattı.