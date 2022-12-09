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Beyaz Gazete
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Çocuk gelin davası için TBMM'de araştırma komisyonu kurulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 6 yaşındaki çocuğa istismar olayına ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kurulacağını açıkladı.

Ekleme: 9.12.2022 - 16:38 Güncelleme: 9.12.2022 - 16:38 / Editör: Ozge Selin
Çocuk gelin davası için TBMM'de araştırma komisyonu kurulacak
Türkiye'nin gündemine oturan 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni bir gelişme yaşandı.

H.K.G., 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirildiğini ve yıllarca tecavüze uğradığını iddia ederek savcılığa başvurdu.

H.K.G., kendisine cinsel ilişkinin oyun olarak gösterildiğini söyledi.

İstekli ve anne-babası Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'den şikayetçi olan genç kadının davasına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oldu.

TBMM'de araştırma komisyonu kuruluyor
Adli makamlara intikal eden olayda TBMM de sürece dahil oldu.

Türkiye'yi sarsan konu hakkında TBMM'de araştırma komisyonu kurulacak.

Konuya ilişkin açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den geldi.

Zengin, "TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. Öte yandan 6 yaşında bir çocuğun başına böyle bir şey geldiğinde bir insan çıkar mı bu normal diye. O yüzden Genel Kurul'da gelin toplanalım sadece failler değil bunların oluşmasına neden olan kimler varsa onları belirleyelim dedim." dedi.
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