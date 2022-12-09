Bakan Akar: 2015'ten beri 37 bin terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, '24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir.' ifadelerini kullandı.Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:Teröristler neredeyse bizim hedefimiz orasıdır. Teröristler için tek yol adalete teslim olmaktır. 19 Kasım'da başlatılan Pençe Kılıç dahil hava ve kara harekatıları icra edilmektedir. Harekatlarda örgütün sözde yöneticilerinin de bulunduğu 364 terörist etkisiz hale getirildi.KİMYASAL SİLAH İFTİRASITürk Silahlı Kuvvetleri, kimyasal silah ve mühimmat geliştirmemekte, üretmemekte, stoklamamakta, kullanmamaktadır. Envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış olan hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır.'HİÇ KİMSE TERÖRİSTLERE KARŞI MÜSAMAHA GÖSTERMEMİZİ BEKLEMESİN'İçeride ve dışarıda yapılan diğer bir kara propaganda da terörle mücadelemizin Kürt kardeşlerimize karşı olduğu iftirasıdır. Bu yalandır, bu alçaklıktır. Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen ülkeler başta olmak üzere hiç kimse bizden sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi beklemesin. Operasyon; teknik, taktik ve matematik konusudur. TSK, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri almıştır, alacaktır.YUNANİSTAN İLE DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜMBeklentimiz, bazı Yunan siyasilerin ve askerî şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır.'KIBRIS'TA OLDUBİTTİYE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'de diyaloğa açık olmakla beraber, hiçbir oldubittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz.'24 BİN 700 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ'15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ iltisakı nedeniyle TSK'nden bugüne kadar 10 bini Bakan onayı ile olmak üzere toplam 24 bin 700 kişi ihraç edilmiştir. FETÖ ile mücadelemize, elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün hâlinde kararlılıkla devam edilmektedir.