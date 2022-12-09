Araç sahiplerine güzel haber: Bir indirim daha yolda

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle akaryakıtta da indirimler geliyor. İddialara göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 74 kuruş indirim gelecek. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Önceki gece litre fiyatında benzine 2 lira 15 kuruş, motorine 1 lira 90 kuruş indirim gelmişti. İstanbul, Ankara, İzmir benzinin litre fiyatı ne kadar?Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 17,40 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 17,59 TL'ye gerileyecek.Motorinin litre fiyatı ise, yaklaşık olarak İstanbul'da 21,05 TL, Ankara'da 21,21 TL, İzmir'de 21,29 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar, rafineri uzaklıkları ve şirketlerin kâr marjlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.