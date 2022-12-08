Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor

​Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı'na göre, son bir hafta içinde İngiltere'de ve Galler'de, Strep A teşhisi konulduktan sonra bakterinin neden olduğu invasif GAS hastalığı nedeniyle bu kış hayatını kaybeden çocukların sayısı 9'a yükseldi. Ölen çocukların hemen hepsi 10 yaş altında. Fransa'da ise 2'si çocuk toplam 3 kişi yaşamını yitirdi. Henüz Türkiye'de rastlanılmayan hastalık, küresel çapta tedirginliğe neden oldu.Fransız basındaki habere göre, dün Sağlık Genel Direktörlüğü (DGS), sağlık çalışanlarına gönderdiği acil mesajda çocuklarda Strep A bakteriyel enfeksiyona bağlı vakaların arttığını bildirdi.Son 15 günde bu enfeksiyona bağlı olarak hastaneye kaldırılan 8 çocuktan 2'si yaşamını yitirdi. Ayrıca enfeksiyonun görüldüğü 3 yetişkin vakadan 1'i de hayatını kaybetti.UKHSA verilerine göre, bu yıl İngiltere'de 1-4 yaş arası 100 bin çocuk başına 2,3 Strep A vakası yaşandı. Bu oran pandemi öncesi dönemde (2017-2019) ortalama 0,5 olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte kuruluş, son birkaç hafta içinde çocuklarda alt solunum yolu Strep A enfeksiyonlarında ciddi hastalığa neden olan artışa ilişkin raporların ardından soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.UKHSA, yeni bir Strep A varyantının dolaşımda olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını ve artışın büyük olasılıkla dolaşımdaki yüksek miktarda bakteri ve sosyalleşme ile ilişkili olduğunu belirledi.Strep A Enfeksiyonu, boğazda ve deride görülen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir bakteri olarak bilinmektedir. Strep A semptomları arasında yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş veya deri döküntüsü yer alıyor.Genellikle hızlı bir şekilde başlayan boğaz ağrısı ve yutkunma ile ağrıAteş (38°C veya üstü)Kırmızı ve şişmiş bademcikler, Bazen beyaz lekeler veya irin çizgileri görülür.Yumuşak veya sert damakta küçük kırmızı lekeler (peteşi)Baş ağrısıBulantı ve/veya kusma.Boyunda şişmiş lenf bezleriVücut ağrılarıVücutta döküntü görülür.Strep A, bulaşmış bir kişinin öksürük veya hapşırmasıyla üretilen damlacıklar yoluyla yayılır.