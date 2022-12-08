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Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor

İngiltere'de eylülden bu yana 5'i 10 yaşından küçük 9 çocuk Strep A enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalık bir ülkede daha görüldü. Fransız basındaki habere göre, dün Sağlık Genel Direktörlüğü (DGS), sağlık çalışanlarına gönderdiği acil mesajda çocuklarda Strep A bakteriyel enfeksiyona bağlı vakaların arttığını bildirdi. Bu haber dünyada tüm ülkelerde tedirginliğe yol açarken hastalığın sebepleri de araştırılmaya başlandı. Strep A nedir, Türkiye'de görüldü mü?, Strep A nasıl yayılır?, Strep A'nın belirtileri nelerdir? ve Strep A hangi hastalıklara yol açar? Detaylar haberimizde.

Ekleme: 8.12.2022 - 12:21 Güncelleme: 8.12.2022 - 12:24 / Editör: Ozge Selin
Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor
​Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı'na göre, son bir hafta içinde İngiltere'de ve Galler'de, Strep A teşhisi konulduktan sonra bakterinin neden olduğu invasif GAS hastalığı nedeniyle bu kış hayatını kaybeden çocukların sayısı 9'a yükseldi. Ölen çocukların hemen hepsi 10 yaş altında. Fransa'da ise 2'si çocuk toplam 3 kişi yaşamını yitirdi. Henüz Türkiye'de rastlanılmayan hastalık, küresel çapta tedirginliğe neden oldu.

Fransız basındaki habere göre, dün Sağlık Genel Direktörlüğü (DGS), sağlık çalışanlarına gönderdiği acil mesajda çocuklarda Strep A bakteriyel enfeksiyona bağlı vakaların arttığını bildirdi.

Son 15 günde bu enfeksiyona bağlı olarak hastaneye kaldırılan 8 çocuktan 2'si yaşamını yitirdi. Ayrıca enfeksiyonun görüldüğü 3 yetişkin vakadan 1'i de hayatını kaybetti.

5 KAT ARTTI

UKHSA verilerine göre, bu yıl İngiltere'de 1-4 yaş arası 100 bin çocuk başına 2,3 Strep A vakası yaşandı. Bu oran pandemi öncesi dönemde (2017-2019) ortalama 0,5 olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte kuruluş, son birkaç hafta içinde çocuklarda alt solunum yolu Strep A enfeksiyonlarında ciddi hastalığa neden olan artışa ilişkin raporların ardından soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.

Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor

UKHSA, yeni bir Strep A varyantının dolaşımda olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını ve artışın büyük olasılıkla dolaşımdaki yüksek miktarda bakteri ve sosyalleşme ile ilişkili olduğunu belirledi.

STREP A NEDİR?

Strep A Enfeksiyonu, boğazda ve deride görülen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir bakteri olarak bilinmektedir. Strep A semptomları arasında yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş veya deri döküntüsü yer alıyor.

STREP A ENFEKSİYONUNUN BELİRTİLERİ NELER?

Genellikle hızlı bir şekilde başlayan boğaz ağrısı ve yutkunma ile ağrı

Ateş (38°C veya üstü)

Kırmızı ve şişmiş bademcikler, Bazen beyaz lekeler veya irin çizgileri görülür.

Yumuşak veya sert damakta küçük kırmızı lekeler (peteşi)

Baş ağrısı

Bulantı ve/veya kusma.

Boyunda şişmiş lenf bezleri

Vücut ağrıları

Vücutta döküntü görülür.

STREP A ENFEKSİYONU BULAŞICI MI?
Strep A, bulaşmış bir kişinin öksürük veya hapşırmasıyla üretilen damlacıklar yoluyla yayılır.
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