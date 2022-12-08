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Bugüne kadar yakalananların en büyüğü: 128 kiloluk Yiğido'yu görenler şaşkına dönüyor

Elazığ'da, Keban Baraj Gölü'nde 175 santimetre boyunda ve 128 kilo ağırlığında 'Fırat turnası' yakalandı. Balıkçı Fatih Gökdere 'Yiğido' adını verdiği balığı dükkanının önünde sergilemeye başladı. Vatandaşlar ise balıkla fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor.

Ekleme: 8.12.2022 - 15:04 Güncelleme: 8.12.2022 - 15:07 / Editör: Ozge Selin
Bugüne kadar yakalananların en büyüğü: 128 kiloluk Yiğido'yu görenler şaşkına dönüyorVatandaşlar ise balıkla fotoğraf çektiriyor.an Fatih Gökdere, dün sabah saatlerinde Keban Baraj Gölü'nde balık avına çıktı. Ağa büyük bir balığın takıldığını gören Gökdere, tek başına çekemeyince arkadaşını çağırıp yardım istedi. Arkadaşıyla yaklaşık 1 saatin sonunda ağı çeken Gökdere, balığın dev bir 'Fırat turnası' olduğunu gördü. Gökdere, Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerine getirdiği, uzunluğu 175 santim, ağırlığı ise 128 kilo olan 'Yiğido' adını verdiği balığı burada sergilemeye başladı. Vatandaşlar ise balıkla fotoğraf çektiriyor.

Fatih Gökdere, bugüne kadar bölgede yakalanan en büyük Fırat turnasının 104 kilo olduğunu hatırladığını belirterek, 'Yakaladığımız zaman bayağı uğraştırdı beni. Tek başıma alamadım. Arkadaşımı çağırdım. 1 saat falan uğraştırdı. Bizi baya uğraştırdığından ötürü adını 'Yiğido' koyduk. Bugüne kadar 104 kilo falan yakalandı ama bugünkü kilosuyla beraber rekor artık bizde.

128 kilo görenlerin dikkatini çekiyor, fotoğraf çektirmek istiyor insanlar. Bunu bir kişinin alabileceğini düşünmüyorum. Hani fazla olacağından ötürü parça halinde fileto yapıp o şekilde satıyoruz. Kilosunu 100 liradan satıyoruz' diye konuştu. Yoldan geçerken balığı gören Mehmet Ateş, 'Görünce şaşırdım. 25- 30 kilo zannediyordum, meğer 128 kiloymuş. Boyunu da 160 düşünmüştüm, benden uzun' dedi.

Bugüne kadar yakalananların en büyüğü: 128 kiloluk Yiğido'yu görenler şaşkına dönüyor



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