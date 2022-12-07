Zincir marketler için yeni kural! Fiyatları bakanlık sistemine aktarmak zorunlu hale geldi!
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; zincir marketler satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak. Bu veriler kamuoyu ile paylaşılacak ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanacak.
Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Zincir mağazalara yönelik yeni kuralların getirildiği yönetmelikle, zincir mağazalar, satışa sundukları ürünlerle şubelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak.
Bu veriler kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşılabilecek. Kararın amacı tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesinin sağlanması.