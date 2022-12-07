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Twitter'ın sansür uygulaması deşifre oldu: Elon Musk skandalları örtbas eden şirket avukatı Jim Baker'ın işine son verdi!

Sosyal medya platformu Twitter’ın sansür uygulaması deşifre oldu. Şirketin yeni sahibi Elon Musk, manipülasyonları belgelerle ortaya çıkardı. Amerikalı araştırmacı-yazar ve gazeteci Matt Taibbi, şirketin geçmiş döneme dayanan skandallarını Wikipedia'da yayınladı. Elon Musk, sansür ve manipülasyonları örtbas eden şirket avukatı Jim Baker'ın işine son verdi.

Ekleme: 7.12.2022 - 19:13 Güncelleme: 7.12.2022 - 19:19 / Editör: Ozge Selin
Twitter'ın sansür uygulaması deşifre oldu: Elon Musk skandalları örtbas eden şirket avukatı Jim Baker'ın işine son verdi!Elon Musk, geçtiğimiz günlerde eski Twitter yönetiminin 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinin isteğiyle Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeleri ifşa etmişti.

Gelişmenin ardından Amerikalı araştırmacı-yazar ve gazeteci Matt Taibbi, Twitter hesabından, 'Twitter Dosyaları' adlı bir paylaşım serisinde belgelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA KULLANILAN ÖZELLİK DEVREYE SOKULDU

Taibbi, 14 Ekim 2020 tarihinde New York Post gazetesinin, ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarında yer alan ve 'BIDEN SECRET E-POSTALARI' olarak bilinen dosyaları yayınladığını, Twitter'ın bu skandalın yayılmasını engellemek için “çocuk pornografisi” gibi olağandışı durumlar için kullanan bir özelliğini devreye sokarak, Twitter'dan tamamen temizlenmesini sağladığını duyurdu.

Hikayenin gizlenmesi ile Hunter Biden'ın uyuşturucu kullanımı ve iş anlaşmalarını içeren büyük bir skandal ortadan kalkmış oldu.

Twitter'ın Biden'ı koruma politikasından dönemin Beyaz Saray Sözcüsü Kaleigh McEnany de nasibini aldı. Twitter, söz konusu haber hakkında paylaşım yapan McEnany'in hesabını kapattı.

ELON MUSK'TAN WIKIPEDIA'YA TEPKİ

Matt Taibi'nin paylaştığı belgelerde, New York Post gazetesinin Hunter Biden ile ilgili içeriğin denetlenmesini tartışan Twitter çalışanları arasında e-postaları yer aldı.

'Twitter Files Investigation' sayfasına yüklenen belgeler, Wikipedia editörlerinde rahatsızlığa neden oldu.

İddiaya göre, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti yetkilileri, Twitter çalışanlarından işaretledikleri tweet'leri kaldırmalarını istedi. Twitter çalışanları Demokratların taleplerine her zaman öncelik verdi.

'WİKİPEDİA OYLAMA YAPIYOR'

ABD'de sosyal medyanın tanınan isimlerinden muhafazakar yorumcu Ian Miles Cheong, Wikipedia'nın, Musk'ın dosya girişini silme kararını değerlendirdiğini söyledi. Cheong yaptığı bir paylaşımda, 'Wikipedia, Elon Musk'ın Twitter dosyalarının silinmesi için oylama yapıyor. Çünkü editörler bu konuyu, 'kayda değer olmayan' bir mesele olarak değerlendirdiler. Bu insanlar el ele çalışıyor' ifadelerini kullandı.

MUSK ÇAĞRI YAPTI AMA CEVAP GELMEDİ

Paylaşıma yorum yapan Musk, 'Wikipedia'nın ciddi manada bir solcu önyargısı var' dedi. Musk, paylaşımında Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales'ten yorum yapmasını istedi, ancak Wales herhangi bir şekilde cevap vermedi.

AVUKATIN İŞİNE SON VERİLDİ

Belgelerin ortaya çıkmasıyla, şirketteki incelemeler derinleştirilerek Twitter tarafından işe alınmadan önce FBI'da baş danışmanlık yapan Avukat Jim Baker'ın skandallardaki rolü incelendi.

Avukat Baker'ın, başta 2020 ABD seçimindeki sansür olmak üzere Twitter skandallarıyla ilgili dosyaların yayımlanmasını engellediği belirlendi. Elon Musk, Baker'ın işine son verdiğini açıkladı.
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