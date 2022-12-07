  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,50 - 19,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye ile ABD arasında kritik temas! İbrahim Kalın, Sullivan ile görüştü...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, savunma sanayi alanında işbirliği, Rusya-Ukrayna savaşı, Doğu Akdeniz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleri, Suriye, Irak ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye ile ABD arasında kritik temas! İbrahim Kalın, Sullivan ile görüştü...
Ekleme: 7.12.2022 - 20:48 Güncelleme: 7.12.2022 - 21:00 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ile ABD arasında kritik temas! İbrahim Kalın, Sullivan ile görüştü...
G20 marjında Bali'de liderler düzeyinde gerçekleşen görüşmeden duyulan memnuniyet dile getirilirken, küresel ve bölgesel konularda diyalog ve istişarelerin sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.

İki NATO müttefiki olarak Türkiye ile ABD'nin stratejik öncelikler ve ortak çıkarlara odaklanması gerektiği ifade edilen görüşmede, savunma sanayii alanında devam eden işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede, F-16 tedarik ve modernizasyon talebinin ABD Kongresi tarafından onaylanma sürecinin koşulsuz bir şekilde tamamlanması hususunda Türkiye'nin beklentileri iletildi.

Ukrayna savaşının uzamasının ve yayılmasının küresel çapta krizleri derinleştirdiği, savaşın sonlandırılması ve müzakere masasına dönülmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye'nin, esir takası ve tahıl anlaşması dahil ateşkesin yolunu açabilecek diplomatik girişimlerini kararlıkla sürdürdüğü aktarıldı.

Türkiye'nin, Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarda ulusal güvenliğe tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin hedef alındığının altı çizildi. Terör saldırılarına maruz kalan Türkiye'nin, BM Sözleşmesi'nin 51. Maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkına sahip olduğu hatırlatıldı. Türkiye'nin her türlü terör tehlikesi ve tehdidinin bertaraf edilmesi hususunda kararlı olduğu vurgulandı.

Finlandiya ve İsveç'in kaydettiği ilerlemelerden duyulan memnuniyet dile getirilerek, Üçlü Mutabakat'taki taahhütlerin tamamının yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Ömer Çelik'ten 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasına açıklama: Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz
HDP vekili Remziye Tosun PKK'lılar için başörtüsünü çıkarıp yere attı!
Öztürk Yılmaz'a yapılan saldırı sonrası HDP'den AK Parti'ye skandal tehdit! 'Darısı Salih Cora'nın başına'
Kongre darbe dedi Cumhurbaşkanı kongreyi feshetti! Peru'da demokrasi sancısı...
Altı yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası... Bakanlık harekete geçerek davaya müdahil oldu!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 4 milyon haneye 3 milyar TL yardım yapılacak
Türkiye ile ABD arasında kritik temas! İbrahim Kalın, Sullivan ile görüştü...
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: Evleri yenilenen insan sayısı Yunanistan'ın nüfusuna denk
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı: EGM duyurdu! Saldırgan yakalandı
İsveç'ten teröre karşı net mesaj! PKK'ya karışanlar için hayat daha zorlaşacak
Beştepe'de EYT toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanları kabul etti!
Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş nükleer savaş açıklaması...
Fuat Oktay'ı fotoğraf üzerinden itham eden CHP'lilere Bülent Turan tepki gösterdi! 'Algınız batsın'
2023 yılında plastik poşet fiyatı ne kadar olacak? Bakan Murat Kurum'dan açıklama...
Rekabet Kurulu'ndan 'Zincir marketler' açıklaması...
enilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı
İstanbul'da bir çivi bile çakmayan CHP'li İBB'nin 115 milyar bütçeli reklam ajansı olduğu ortaya çıktı! İmamoğlu PR'a çalışıyor
Beştepe'de Anayasa toplantısı
2023 yılı asgari ücreti için ortak beklenti 7 bin 845 oldu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY Lideri Anastasiadis ile bir araya geldi
WhatsApp, 5 bin kişilik gruplara izin verecek

WhatsApp, 5 bin kişilik gruplara izin verecek

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: 20 liranın altına gerileyecek

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: 20 liranın altına gerileyecek

Türkiye'nin en büyüğü: Karadeniz'de bulundu herkes görmeye gidecek

Türkiye'nin en büyüğü: Karadeniz'de bulundu herkes görmeye gidecek

Bursa uçak kazasında yürek parçalayan detay: Ailesi Burcu Sağlam’ı böyle teşhis etmiş!

Bursa uçak kazasında yürek parçalayan detay: Ailesi Burcu Sağlam’ı böyle teşhis etmiş!

Mağaradan tek tek çıkardı: Dünyanın gözü Türkiye'deki bu bölgede

Mağaradan tek tek çıkardı: Dünyanın gözü Türkiye'deki bu bölgede

Evinin bahçesine gizli tünel kazıp bidon bidon sakladı: Gören şaşkına döndü

Evinin bahçesine gizli tünel kazıp bidon bidon sakladı: Gören şaşkına döndü