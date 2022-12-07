Kabataş-Bağcılar tramvay hattında raydaki parça yerinden çıktı!

Alınan bilgiye göre, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Bağcılar istikameti Fındıkzade istasyonunda raydaki bir parça yerinden çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine istasyondaki görevliler, çıkan parça için çalışma başlattı.Bu sırada Bağcılar istikametine seyir halindeki tramvay, yolcularını indirerek Kabataş istikametine geri döndü. Yolcular, tramvay yolundan yürüyüp, bir sonraki istasyonda araca bindi.Rayın tamir edilmesinin ardından seferler normale döndü.İBB: TEKNİK ARIZA OLUŞTUÖte yandan, arıza sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.