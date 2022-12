MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? 5 Aralık MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları...

TV8 ekranlarında MasterChef 2022 yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Pazar gecesi gerçekleşen elemenin ardından son 8'deki yarışmacılar, kaptanlık oyununa çıktı. Mavi takım kaptanı olan isim ilk elemede dokunulmazlığı elde ediyor. Bu avantajı kazanmak, başarılı bir performans sergileyerek finale doğru hanesine puan yazdırmak isteyen Masterchef adayları, kaptanlık için kıran kıran mücadele etti. İşte, 5 Aralık MasterChef mavi ve kırmızı takımları...Masterchef jürisi ve yarışmacılar elemenin değerlendirmesini yaptı. Bu sırada Kıvanç ile Büşra arasında küçük çaplı eleme tartışması yaşandı.Gamze'nin elenmesine üzüldüğünü belirten Kıvanç, Büşra'ya olan kızgınlığını açıkladı. Kıvanç, ''Büşra benim ismimi yazmasaydı, Gamze her şekilde girecekti. ama bu şekilde vicdanen iyi hissetmiyorum.'' dedi.Büşra, Kıvanç'a şu soruyu yöneltti ''Burada şampiyon olmak istiyor musun?'' ve devamında ''Bu olayın bir vicdan meselesi olmaması gerektiğini düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.MasterChef'in yeni takımları belli oluyor. Son kaptanlar Ayaz ve Gamze olmuş ve kırmızı takım kaptanı Gamze yarışmaya veda etmişti. 5 Aralık MasterChef'te kaptanlık yarışı gerçekleşti. Masterchef jürisi yarışmacılardan lezziz su börekleri istedi.MASTERCHEF'TE KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?Tezgah başına geçerek kaptanlık için istenen su böreğini en iyi şekilde yapmaya gayret eden yarışmacılar arasından başarılı bulunan iki isim kaptanlık düellosuna çıkıyor.Tabakların değerlendirilmesi ardından son beşe kalan isimler; Büşra, Kıvanç, Yağız, Burak Kaya, Metin oldu.Beş isim arasından kaptanlık düellosunda çıkan iki isim olarak da Metin ve Yağız seçildi.Bu aşamada iki isme yedi tane arka arkaya en bilinen yemekler sunuldu. Bu yemeklerin her birinin birer eksiği bulunuyor. Eksiği olan yemeklerin her biri için 5'er dakika verilecek, bu süre zarfında eksiği giderildi. Rekabetin kazananı Yağız oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak da Büşra'yı seçti.Mavi TakımYağız - KaptanMetinKıvançTolgaKırmızı TakımBüşra- KaptanGörkemBurak KayaAyaz