İstanbul'da taksiciler, İBB'yi protesto etti

Şişli'de saat 00.00 sıralarında toplanan yaklaşık 200 taksici, oluşturdukları konvoyla Mecidiyeköy'den, Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne hareket etti. Taksimetre fiyatlarına zam isteyen taksiciler, son dönemde haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle belediye binası önünde eylem yaptı.Taksicilerin son dönemde çok fazla haksızlığa uğradığını dile getiren taksici Ufuk Çarpar, taksilerin dolmuş ve halk otobüslerinden daha ucuz olduğunu söyledi.Haksız yere aracının bağlandığını belirten Çarpar, “Beyazıt Meydanı'ndan Göztepe'ye yolcu alıyorum. Tiyatro Caddesi'nden sağa döndüğümüz gibi 8'nci araç olarak beklemeye alıyor. Arabamda yolcu var, Göztepe'ye gidiyor kendisi. ‘İndir yolcunu' diyor. Niye indiriyorum yolcumu diyorum. 'İndir yolcunu arabanı bağlıyorum' diyor. Şu an arabam otoparkta. Taksiciye kumpas kuruyorlar. Kimse bu malı bizimle beraber almamış. Herkesin alın teri. Dışarıda yolcu diyor ki, taksi bulamıyorum. Taksici diyor ki yolcu bulamıyorum. Müşteri bulamıyorum. Burada bir problem var. Taksi, hatlı minibüsten ucuz. Taksi halk otobüsünden ucuz' dedi.DHA'nın haberine göre; belediyenin taksici esnafı ile vatandaşları karşı karşıya getirdiğini ileri süren taksici İsmet Sarı ise, “Tipini beğenmediğimiz, gasba uğrayacağız diye müşteri almadığımız zaman arabalarımız bağlanıyor. Bizim de özel ihtiyaçlarımız oluyor. Biz ne sağa çekip yemek yiyebiliyoruz, ne diğer ihtiyaçlarımızı görebiliyoruz. Ama almadığımız yolcular hakkında; İmamoğlu beyefendi, '153'ü ara şikayet et' diyor. Ne oluyor? Bir resim çekiliyor, yarın öbür gün Esenler'den belediyeden bizi çağırıyorlar, 'bir hafta ruhsatı askıya aldık' diyorlar. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bizi bu hale getirenler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur' şeklinde konuştu.Yoğun güvenlik önlemleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gelen taksiciler, yaptıkları açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.