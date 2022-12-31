Uçağı çeken araç arızalandı, 15 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda akşam saatlerinde park halindeki bir uçaği başka bir yere çeken push back aracı arizalandi.Aracın dümenin kilitlenmesi nedeniyle havalimanına inişler bir süreliğine durduruldu.Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması gereken 15 uçak İGA İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından uçağın pistten çekilmesi sonrası hava trafiği normale döndü