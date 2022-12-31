Uçağı çeken araç arızalandı, 15 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda park halindeki uçağ başka bir yere push back aracının arızalanması nedeniyle hava trafiği aksadı.Trafigin aksaması nedeniyle 15 uçak İGA İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda akşam saatlerinde park halindeki bir uçaği başka bir yere çeken push back aracı arizalandi.
Aracın dümenin kilitlenmesi nedeniyle havalimanına inişler bir süreliğine durduruldu.
15 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ
Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması gereken 15 uçak İGA İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından uçağın pistten çekilmesi sonrası hava trafiği normale döndü
Aracın dümenin kilitlenmesi nedeniyle havalimanına inişler bir süreliğine durduruldu.
15 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ
Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması gereken 15 uçak İGA İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından uçağın pistten çekilmesi sonrası hava trafiği normale döndü
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