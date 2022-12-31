İzmir'deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı

İzmir Bornova'da bir kule inşaatında 6 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün İzmir'de 32 katlı bir rezidans inşaatında facia yaşandı..Bornova'nın Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren bir rezidans inşaatında kurulu vinç, dün akşam saatlerinde 19. kat seviyesinde kırılarak yıkılmış, vinç parçalarının işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirmişti.Konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan projenin müteahhidi E.Y, şantiye şefi M.F.Y. ve iş güvenliği uzmanı F.M.A ile İstanbul'da yakalanarak İzmir'e getirilen vinç firması sahibi İ.K, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 şüphelinin hakimlikçe tutuklandığını bildirdi.