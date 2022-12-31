Fahrettin Koca, 2022’deki muayene ve randevu sayısını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından hastane randevularıyla ilgili yaptığı paylaşımda "2022’de en az 33 milyon 203 bin 299 randevuya gelinmedi. Bu tablo düşündürücü" dedi.

Son zamanlarda hastaneden randevu almak oldukça kolaylaştı.İnsanlar internet üzerinden ya da telefon yoluyla rahatça randevu alabiliyor. Vatandaşlar internet üzerinden MHRS’ye giriş yaparak hastane ve bölüm filtreleyerek ya da 182’yi arayarak randevu alabilmekte. Son dönemlerde oluşan yoğunluk sebebiyle hastanelerde randevu bulunamıyor. Ek randevu için insanlar sürekli boşluk arıyor.Bununla birlikte randevu alıp gitmeyen ve randevularını iptal etmeyen binlerce vatandaş var. Sağlık Bakanlığı ise bu durumun önüne geçti.Fahrettin Koca, randevusunu iptal etmeyen vatandaşların 15 gün boyunca aynı bölümden randevu alamayacağını açıkladı.