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İki Kişinin Ölümüne Yol Açmışlardı: 25 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul’da uyuşturucu sattıkları iddia edilen Anucur ve Gündoğmuş çeteleri arasında, Kuran kursu hocası Ramazan Arslan dahil 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmalarla ilgili olarak 25 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 Kalaşnikof, 10 tabanca, uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Ekleme: 30.12.2022 - 17:09 Güncelleme: 30.12.2022 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
İki Kişinin Ölümüne Yol Açmışlardı: 25 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen Anucur ve Gündoğmuş çeteleri arasında, Kuran kursu hocası Ramazan Arslan dahil 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmalarla ilgili olarak 25 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 Kalaşnikof, 10 tabanca, uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kağıthane ve Eyupsultan ilçelerinde 19 Aralık gecesinde 2 saat içerisinde 3 silahlı saldırı yaşandı. Saldırılardan 2'si Nurtepe'deki kafelere yönelik gerçekleşti. Üçüncü saldırıda ise Mehmet Emin Kalkan isimli bir kişi öldürüldü. Yaşanan saldırıların ardından 25 Aralık'ta Eyüpsultan'da bir silahlı saldırı daha gerçekleşti. O olayda da tesadüfen olay yerinde bulunan Kuran kursu hocası Ramazan Arslan vücuduna isabet eden kurşunla yaşamını kaybetti.

ÇETELER ARASI ÇATIŞMA

Açıklamaya göre; silahlı saldırı ve cinayet konularının 2 suç grubu arasında yaşandığı anlaşılınca, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, saldırıların Anucur ve Gündoğmuş çeteleri arasındaki husumetten kaynaklandığı anlaşıldı. İddiaya göre, sokaklarda uyuşturucu satan 2 çete arasında anlaşmazlık yaşandı. Anucur olarak bilinen çete üyelerinin, 19 Aralık'ta bir kişinin öldürüldüğü 3 saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

UYUŞTURUCU POŞETİ

İddiaya göre, o saldırıda öldürülen Mehmet Emin Kalkan'ın yanında bulunan bir poşetin de çete üyelerince alındığı anlaşıldı. O poşette uyuşturucu olduğu iddia edildi.

3 SUÇ GRUBUNA SALDIRI
Gündoğmuş çetesi, yaşanan saldırı sonrasında Barış Boyun grubu altında faaliyet gösteren Daltonlar grubuyla görüşerek destek aldı. Gündoğmuş ve Daltonlar suç örgütü üyeleri, 25 Aralık'ta Eyüpsultan'da karşı grup üyelerine silahlı saldırı düzenledi. Yaşanan çatışmada, kurşunlardan bazıları Kuran kursu hocası Ramazan Arslan'a isabet etti. Olayla hiçbir ilgisi olmayan Arslan hayatını kaybetti.

3 ÇETEDEN 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıda kullanılan Peugeot 3008 marka araç Arnavutköy'de yakılmış halde buldu. Yapılan araştırmaların ardından 3 ayrı suç grubundan toplam 25 şüpheli belirlendi. Çalışmaların ardından operasyon düzenlendi. Organize polisinin operasyonun düzenlediği baskında 25 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 Kalaşnikof (AK47) tipi silah, 10 tabanca, 1 kilo eroin, 163 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan şüphelilerin tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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