Şanlıurfa'da sokak ortasında kardeşi tarafından öldürüldü

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Bahar Hezer, yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen kardeşi Yekta Hezer'in pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yığılan Bahar Hezer, olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Bahar Hezer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ablasını vurup olay yerinden kaçan Yekta Hezer ise kısa süre sonra polis ekiplerince Yenişehir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Yekta Hezer'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kardeşi tarafından öldürülen Bahar Hezer'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Bahar Hezer'in İnşaat mühendisi ve İnşaat Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi. Başarılı iş kadını Bahar Hezer için taziye mesajı da yayımlandı. İnşaat Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği tarafından yayımlanan mesajda "Yönetim kurulu üyemiz Bahar Hezer uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilmiştir. Bütün meslektaşlarımızın ve sevenlerinin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi.