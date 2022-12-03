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MasterChef haftanın son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2 Aralık 2022 eleme adayları

MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu bu akşam TV8 ekranlarında oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takımın hangisi olacağı heyecanla beklenirken yeni bölüm için nefesler tutuldu. MasterChef Türkiye'nin son dokunulmazlık ödülü için kıyasıya yarıştı. 144. bölümüyle ekrana gelen MasterChef'te eski yarışmacılar tadım yaptı. İşte 2 Aralık Cuma 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve yarışmacı...

Ekleme: 3.12.2022 - 00:41 Güncelleme: 3.12.2022 - 00:50 / Editör: Ozge Selin
MasterChef haftanın son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2 Aralık 2022 eleme adaylarıTV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan en sevilen yarışma programlarından olan MasterChef'te, haftanın son dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Her hafta Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından değerlendirilen tabakları sonrasında dokunulmazlık oyunun galibi belli olacak. Eski yarışmacıların tadım yapacağı yeni bölümde üçüncü eleme adayı da belli olacak. Peki 'MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Aralık Cuma 2022 eleme adayı belli oldu mu?' İşte 2 Aralık MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kıyasıya rekabet başladı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam nefes kesen bir mücadele içine girdi. Yarışmacılar günün konsepti olarak; 'Unutulmaya yüz tutmuş esnaf yemekleri' yapılacak.

Eski yarışmacıların değerlendirmeleri sonucunda haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kendi aralarında bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadele yaşayacak. Yarışmacılardan bu etapta şefler tarafından sazan balığı konseptiyle bir yemek yapmaları istendi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan ve bireysel dokunulmazlığın sahibi Büşra oldu.

MasterChef haftanın son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2 Aralık 2022 eleme adayları

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Gamze oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te yeni takımlar belli oldu. Haftanın takımları şu şekilde oldu:

Mavi Takım

Ayaz (Takım Kaptanı)
Metin
Görkem
Yağız
Burak Kaya

Kırmızı Takım

Gamze (Takım Kaptanı)
Kıvanç
Büşra
Tolga
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