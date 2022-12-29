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Murat Ongun'un algı oyununda çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Sadece İBB kabul etmiş!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun, PKK'nın dağ kadrosunda yer alan ve İBB'de itfaiye eri olarak görev yapan Muharrem Kılıç'ın şehit kardeşi üzerinden provokasyona girişmişti. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, açıkladığı belgelerle Muharrem Kılıç'ın Aile Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi ve Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi tarafından güvenlik soruşturması nedeniyle reddedildiğini ancak İBB tarafından istihdam edildiğini ortaya koydu.

Murat Ongun'un algı oyununda çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Sadece İBB kabul etmiş!
Ekleme: 29.12.2022 - 20:30 Güncelleme: 29.12.2022 - 20:48 / Editör: Ozge Selin
Murat Ongun'un algı oyununda çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Sadece İBB kabul etmiş!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'de itfaiye eri olarak çalışan Muharrem Kılıç'ın PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığını açıklamasının ardından İBB algı operasyonuna başladı.

Murat Ongun'un algı oyununda çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Sadece İBB kabul etmiş!

ŞEHİTLİK ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Murat Ongun, sosyal medya hesabından Muharrem Kılıç'ın şehit yakını kimliğini paylaşarak algı yaratmaya çalıştı. Ongun, şehidin mezarının görselini paylaşarak, 'Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu'nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin' ifadelerini kullandı.

Murat Ongun'un algı oyununda çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Sadece İBB kabul etmiş!

4 KEZ REDDEDİLDİ

Ancak çarpıcı gerçek belgelerle ortaya çıktı. İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Ersoy, İBB'de görev yapan Muharrem Kılıç'ın devlet memurluğuna ilişkin başvurusunun 4 kez reddedilğini ortaya koydu. Muharrem Kılıç'ın şehit yakını kontejanından devlet dairelerine istihdam başvurusunda bulunduğu, ancak başvurunun Aile Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliği tarafından reddedildiği, Kılıç'ın Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi ve Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine yaptığı başvuruların da uygun bulunmadığı tespit edildi.

Murat Ongun'un algı oyununda çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Sadece İBB kabul etmiş!

SADECE İBB KABUL ETTİ

Muharrem Kılıç'ın güvenlik soruşturmaları neticesinde devlet memurluğuna alınmadığı sadece İBB'ye yaptığı başvurunun kabul edildiği belirtilen açıklamada Kılıç'la ilgili '2014 yılının Ekim ayında Siirt/Pervari/Yapraktepe köyünde PKK/KCK terör örgütü iş birlikçileri tarafından beraberindeki 3 şahısla birlikte kırsal alana aktarıldığı sırada İl Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.' bilgisi paylaşıldı.

Murat Ongun'un algı oyununda çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Sadece İBB kabul etmiş!

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ŞEHİR YAPILANMASINDA

Kılıç'ın terör eylemlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

'2016 yılının Eylül ayında Bingöl/Merkez/Üçyaka köyünde yakalanan PKK/KCK terör örgütü iş birlikçilerinin üzerinden ele geçirilen örgüt mensupları sicilleri arasında isminin bulunduğu, şahsın -sözde- planlamasının Ş. Kendal olarak tabir edilen Diyarbakır/Silvan kuzeyi bölgesine yapıldığı tespit edildi. 2017 yılının Kasım ayında PKK/KCK terör örgütünce şehirlerde eylem yapmak amacıyla kurulan YPS yapılanmasına yönelik operasyonda Diyarbakır/Kocaköy'de yapılan operasyonda gözaltında alındı.'

Murat Ongun'un algı oyununda çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Sadece İBB kabul etmiş!

Murat Ongun'un algı oyununda çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Sadece İBB kabul etmiş!

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