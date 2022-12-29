Ankara'da 6 noktada uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Zehir tacirlerine yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonları tüm kararlılığıyla sürüyor.Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit ettikleri şüphelilere yönelik 6 farklı operasyon gerçekleştirdi.13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan aramalarda ise silikon kaplarına ve satranç tahtasına gizlenmiş 15 kilo 208 gram esrar, 1 kilo 980 gram kokain, 1 kilogram metamfetamin, 2 bin 642 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.Uyuşturucuların toplam piyasa değerinin ise 10 milyon lira olduğu aktarıldı.Yapılan aramalarda uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen 7 bin 920 lira, bin 850 dolar ve 440 euroya da el konuldu.İHA'nın haberine göre, şüphelilerden 3'ünün tutuklandığı öğrenilirken diğer 10 şüpheli ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.