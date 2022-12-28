  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,89 - 19,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekrem İmamoğlu ücretsiz ulaşım vaadi sorusuna cevap veremedi

Seçim zamanı "İstanbul’da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz" vaadi veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşımla ilgili gelen zam sorusuna yanıt veremedi.

Ekrem İmamoğlu ücretsiz ulaşım vaadi sorusuna cevap veremedi
Ekleme: 28.12.2022 - 12:58 Güncelleme: 28.12.2022 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu ücretsiz ulaşım vaadi sorusuna cevap veremedi
CHP döneminde ulaşıma yüzde 400'lere yaklaşan oranlardaki zam İstanbulluların tepkisini çekmeye devam ediyor.

CHP'nin 31 Mart 2019'daki yerel seçim sürecindeki toplu taşıma vaatleri ise yeniden gündeme geldi.

CHP'nin resmi Youtube hesabı üzerinden 19 Mart 2019 tarihinde paylaşılan vaat videosunda, 'CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak.' denilmişti.

Zam üstüne zam geldi
'Mart'ın sonu bahar' sloganıyla yapılan paylaşımın üzerinden geçen 3 yılda İstanbul'da öğrenciler için toplu taşıma ücretleri 1,25 TL'den 4,83 TL'ye yükseldi.

Öğrenci akbilindeki zam oranı %399,9 olarak kayıtlara geçti.

Ekrem İmamoğlu ücretsiz ulaşım vaadi sorusuna cevap veremedi

'Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, 'İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Ulaşım böyle bir kentte kâr edilecek bir alan değildir. Gerekirse kâr etmezsiniz.' ifadelerini kullanarak seçim vaadi olarak kamuoyuna sunmuştu.

Soruyu yanıtsız bıraktı
3 yılın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından terörle iltisaklı personellerin soruşturulması hakkında basın toplantısı düzenleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhabirin öğrencilere yapılan ulaşım zammını sorması üzerine soruyu cevapsız bıraktı.

'Başka platformda sorunuzu cevaplamak isterim'
Muhabirin, 'Seçim beyannamenizde ulaşımın öğrencilere ücretsiz olunacağı söyleniyordu ancak ulaşıma yüzde 80 üzerinde zam yapıldı. Ulaşıma dair vadettiklerinizi yerine getirmeyi planlıyor musunuz?' sorusuna İmamoğlu, 'Başka platformda sorunuzu cevaplamak isterim.' dedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bahçeli'den muhalefete tepki: Bunlar maalesef yabancı beslemeleridir
Financial Times'tan Başkan Erdoğan analizi: Ustaca hareket ediyor! Türkiye'nin önemli rolüne vurgu
Bakan Soylu: İmamoğlu saygılarını sunarak beni aradı, 'CHP Genel merkezi beni sevmez' dedi
TRT World'ün Reuters'ın skandalına karşılık verdiği iş ilanına 200'e yakın başvuru yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın gerekçesi açıklandı! İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...
Sabiha Gökçen'de doğal gaz borusu patlaması nedeniyle uçuşlar durduruldu
Tezgahı elinden alınan simitçi, İBB binası önünde kendini yakmaya çalıştı
Üst düzey isimden Tayfun Balistik Füzesi ile ilgili heyecanlandıran sözler: Görürseniz şaşırmayın!
Meclis Başkanı Şentop: Başkan Erdoğan için Nobel Barış Ödülü adaylık girişimi
Ekrem İmamoğlu ücretsiz ulaşım vaadi sorusuna cevap veremedi
TBMM Başkanı Şentop: 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum
6'lı masada 'Kılıçdaroğlu' krizi büyüyor! Gürsel Tekin: İYİ Partililer karşı kampanya yürütüyor
Bakan Dönmez açıkladı! Milyar dolarlık kazanç sağladı
Ahlatlıbel'deki Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkası! CHP'li isimden çarpıcı çıkış: Bay Kemal bu akşam...
Yunan gazetesi, Ayasofya'yı kilise gibi göstermeye çalıştı
Sırbistan ile Kosova hızla savaşa sürükleniyor: Sınıra kamyon ve traktörlerle barikat kurdular
Terör örgütü PKK'ya Batı kalkanı! Avrupa akıllanmıyor
Yunan generalden yeni tahrik: Adalara adeta çıkarma yaptı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Meteoroloji saat verip peş peşe uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji saat verip peş peşe uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

Herkes hazine aramak için giriyor: 25 metrelik tünel herkesi korkutuyor

Herkes hazine aramak için giriyor: 25 metrelik tünel herkesi korkutuyor

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Kültepe'nin gizemi çözülüyor: 4 bin 500 yıllık parmak izi bulunmuştu

Kültepe'nin gizemi çözülüyor: 4 bin 500 yıllık parmak izi bulunmuştu

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusu 575 ilçeden daha büyük herkes burayı merak ediyor

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusu 575 ilçeden daha büyük herkes burayı merak ediyor