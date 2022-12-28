Ekrem İmamoğlu ücretsiz ulaşım vaadi sorusuna cevap veremedi

CHP döneminde ulaşıma yüzde 400'lere yaklaşan oranlardaki zam İstanbulluların tepkisini çekmeye devam ediyor.CHP'nin 31 Mart 2019'daki yerel seçim sürecindeki toplu taşıma vaatleri ise yeniden gündeme geldi.CHP'nin resmi Youtube hesabı üzerinden 19 Mart 2019 tarihinde paylaşılan vaat videosunda, 'CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak.' denilmişti.'Mart'ın sonu bahar' sloganıyla yapılan paylaşımın üzerinden geçen 3 yılda İstanbul'da öğrenciler için toplu taşıma ücretleri 1,25 TL'den 4,83 TL'ye yükseldi.Öğrenci akbilindeki zam oranı %399,9 olarak kayıtlara geçti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, 'İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Ulaşım böyle bir kentte kâr edilecek bir alan değildir. Gerekirse kâr etmezsiniz.' ifadelerini kullanarak seçim vaadi olarak kamuoyuna sunmuştu.3 yılın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından terörle iltisaklı personellerin soruşturulması hakkında basın toplantısı düzenleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhabirin öğrencilere yapılan ulaşım zammını sorması üzerine soruyu cevapsız bıraktı.Muhabirin, 'Seçim beyannamenizde ulaşımın öğrencilere ücretsiz olunacağı söyleniyordu ancak ulaşıma yüzde 80 üzerinde zam yapıldı. Ulaşıma dair vadettiklerinizi yerine getirmeyi planlıyor musunuz?' sorusuna İmamoğlu, 'Başka platformda sorunuzu cevaplamak isterim.' dedi.