İzmir'de 50 adrese uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde 50 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İzmir'de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…Uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ve Tire Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde önceden belirlenen 50 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Özel harekat ve polis helikopter destekli operasyonda, belirlenen adreslerde aramalar yapıldı.Aramalarda çok miktarda satışa hazır halde uyuşturucu madde, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek ile 6 tüfek ele geçirildi.37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.