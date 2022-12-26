Klip çekimine giderken uzun namlulu silahla gözaltına alındılar! Ünlü sanatçıya gözaltı şoku...
Dj Akman olarak tanınan sanatçı Osman Kurnaz klip çekimi için geldiği İstanbul’da çekimde kullanılan replika silahlarla birlikte gözaltına alındı. Emniyete götürülen Dj Akman ve klip oyuncuları silahların gerçek silahlar olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.
Belçika'dan İstanbul'a klip çekimi için gelen sanatçı Dj Akman'ın başına ilginç bir olay geldi. İddiaya Arnavutköy'de bir depoda çekilecek klip için replika silahların satıldığı bir yerden 3 oyuncak tabanca ve 5 tanede uzun namlulu içi boş silah ve teçhizat yelekleri aldılar. Dj Akman ve klip yapımcısı ile birlikte klipte oynayacak 2 oyuncu araçla seyir halindeyken polis kontrolüne takıldılar.
Polisler araçta arama yapıp silahları görünce Dj Akman ve beraberindekiler, gerçek olmadıklarını söyleseler de gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Polis merkezine götürülen şahsıların ifadelerine başvuruldu. O sırada silahları incelemek üzere Organize Şubeden de polisler geldi. Bir süre yapılan incelemelerin ardından silahların replika silah olduğu anlaşılınca Dj Akman ve beraberindekiler işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Silahlarda teslim edildi.
Polisler araçta arama yapıp silahları görünce Dj Akman ve beraberindekiler, gerçek olmadıklarını söyleseler de gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Polis merkezine götürülen şahsıların ifadelerine başvuruldu. O sırada silahları incelemek üzere Organize Şubeden de polisler geldi. Bir süre yapılan incelemelerin ardından silahların replika silah olduğu anlaşılınca Dj Akman ve beraberindekiler işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Silahlarda teslim edildi.