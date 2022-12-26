Kabine Toplantısı dakikalar önce başladı! Kritik Kabine Toplantısı kararları merakla bekleniyor! Gözler Başkan Erdoğan'da

2022 yılının son KABİNE TOPLANTISI Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor. Bakanlar Kurulu'nu toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na Başkanlık ediyor. Kabine Toplantısı kararları ile milyonların merak ettiği sorular yanıt bulmuş olacak. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Erdoğan'ın gerçekleştireceği ulusa sesleniş konuşmasında EYT, emekli ve memur zammı ile Karadeniz gazından yeni müjde de yer alacak. Kabine Toplantısında alınan kararlar 2022'nin son Bakanlar Kurulu kararları olarak da tarihe geçecek. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılının son Kabine Toplantısı'na Başkanlık ediyor. Kabine Toplantısında birçok kritik başlık Bakanlar Kurulu tarafından görüşülüyor.Kabine Toplantısı kararları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Bakanlar, kendi alanlarındaki konulara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapacak. Kabine Toplantısı kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu'nun onayı ile netlik kazanacak.Kabine Toplantısının öncelikli gündemi, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a EYT çalışmasının sunulacağını söyledi. Bilgin, 'Ocak ayına varmadan EYT'yi masadan kaldırırız. Önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur' dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili çalışmayı anlatacak. Bilgin'den son bilgileri alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merak ettiği EYT düzenlemesi ile ilgili açıklamayı, Kabine Toplantısı kararlarını duyuracağı ulusa sesleniş konuşmasında yapacak.Asgari ücret zammı, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Asgari ücret 1 yılda yüzde 100 zamlanarak 8 bin 506 TL olmuştu. Rekor zam sonrası gözler emekli ve memur zammına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete benzer şekilde hareket edeceklerinin ipucunu vermişti. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu konuda da çalışmaları, önerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracak. Emekli ve memur zammı için de büyük bir ipucunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilebileceği belirtiliyor.Kabine Toplantısı kararları kadar, Karadeniz'den gelecek yeni gaz rezervi müjdesi de merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Pazartesi günü inşallah sizlerle bir müjdeyi daha paylaşacağım' diyerek Karadeniz gazında yeni bir gelişme olduğunun mesajını vermişti. Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı'nda alınan kararları duyururken, Karadeniz gazından yeni müjdeyi de açıklayacak.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın terörle mücadelede geldiği son durumu, Ege ve Doğu Akdeniz'deki yeni gelişmeleri Kabine Toplantısı'nda aktaracak. Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'nın temizlenmesi için başlatılması planlanan olası harekat ile ilgili değerlendirmeler ve raporlar da Erdoğan'a sunulacak.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, yurt içindeki terör, uyuşturucu ve suçlarla mücadelede gelinen durum hakkında bilgi verecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ile ilgili açıklamasını, toplantı sona erdikten hemen sonra yapacak.