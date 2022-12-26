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Çin'den ABD'ye karşı Rusya ile bağları güçlendirme mesajı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "ülkesinin dış politikada ABD'nin soğuk savaş mantığına dayalı çevreleyici ve cepheleştirici siyasetine karşı Rusya ile bağlarını ve dayanışmasını sürdüreceğini" bildirdi.

Ekleme: 26.12.2022 - 01:39 Güncelleme: 26.12.2022 - 01:40 / Editör: Ozge Selin
Çin'den ABD'ye karşı Rusya ile bağları güçlendirme mesajı
Dışişleri Bakanı Vang, Pekin'de Çin Uluslararası İlişkiler Enstitüsünün düzenlediği sempozyumda yaptığı çevrim içi konuşmada, "Bir ülke (ABD), sahte bir 'demokrasiye karşı otoriterlik' anlatısıyla soğuk savaş mantığını canlandırma arayışında. Çin ve Rusya, diğer ülkelerle dayanışma içinde hegemonyaya karşı çıkıyor ve yeni soğuk savaşı reddediyor." ifadelerini kullandı.

Çin'in Rusya ile ilişkilerinin "kaya gibi sağlam" olduğunu, dış müdahalelerden ve uluslararası ortamdaki değişimlerden etkilenmeyeceğini vurgulayan Vang, Pekin'in Moskova ile "karşılıklı güveni derinleştireceğini" ve "Çin-Rusya kapsamlı stratejik ortaklık koordinasyonunu güçlendireceğini" belirtti.

Vang, Çin'in Ukrayna krizinde tutarlı şekilde objektif ve tarafsız tavır aldığını, hiçbir tarafa diğeri lehine eğilim göstermediğini, ateşe körükle gitmediğini ve bencil fayda arayışında olmadığını dile getirerek, ABD'nin tutumunu örtülü şekilde eleştirdi.

Çin, Ukrayna krizinin başlangıcından bu yana Rusya aleyhine "işgal", "saldırı" sözcüklerini ve "kınama" anlamına gelecek ifadeleri kullanmaktan kaçınmış, BM Genel Kurulunun kınama kararında çekimser oy kullanmıştı.

Batı'nın savaş nedeniyle Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulaması sonrasında Moskova ile Pekin arasındaki ticaret hacminin arttığı gözlenmişti.

"ABD'NİN ÇİN'İ ÇEVRELEME POLİTİKASI, HEGEMONYA ARAYIŞI"

Vang, konuşmasında Washington'ın Çin'i çevrelemeye ve baskılamaya yönelik politika izlediğini de savundu.

Başkan Joe Biden'ın Çin'in bölgede ve dünyada artan etkisine karşı küresel ve bölgesel ittifakları güçlendirmeye yönelik stratejisini, "hegemonya arayışı" ve "güç politikası" olarak niteleyen Vang, "ABD ısrarla Çin'i öncelikli rakibi olarak tanımlayıp kuşatmaya, baskılamaya ve kışkırtmaya çalışarak Çin-ABD ilişkilerinde ciddi zorluklar yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

Vang, ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki Tayvan ziyaretini, "hegemonik gücün gözdağı eylemi" olarak niteleyerek, Çin'in ziyaretin ardından Ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlarla "ABD'deki Çin karşıtlarına güçlü karşılık verdiğini" ifade etti.

Washington'a bloklar arası cepheleşme ve sıfır toplamlı oyun anlayışını terk etme çağrısında bulunan Vang, "Rekabete odaklanmak yarardan çok zarar getirir, işbirliği ise seçimden çok zorunluluktur." diye konuştu.

Pelosi'nin ziyareti, adayı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti. Çin ordusu, ziyaretin ardından Tayvan çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

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