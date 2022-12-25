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Muharrem İnce'den 6'lı masaya gönderme... '3 ayda lekeleniyorsa zaten lekeli aday bulmuşsun demektir'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı masanın kendi içinde anlaşamadığını söyledi. 6 benzemezin bir araya geldiğini ve bir ilkeye, duruşa sahip olmadıklarını belirten İnce "Aday erken açıklanırsa lekelenirmiş. Yahu adam 20 yıldır ortada lekelenmiyor. Eğer 3 ayda lekeleniyorsa sen de zaten lekeli bir aday bulmuşsun demektir. Muharrem İnce çıktı, 51 günde lekelendi mi? Hayır" dedi.

Muharrem İnce'den 6'lı masaya gönderme... '3 ayda lekeleniyorsa zaten lekeli aday bulmuşsun demektir'
Ekleme: 25.12.2022 - 22:48 Güncelleme: 25.12.2022 - 23:00 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce'den 6'lı masaya gönderme... '3 ayda lekeleniyorsa zaten lekeli aday bulmuşsun demektir'
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldikten sonra partisinin Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' programına katıldı.

'ORTADA 6 BENZEMEZ VAR'

Burada yaptığı konuşmada 6'lı masanın kendi içinde anlaşamadığını belirten İnce, 'Birisi çıkıyor diyor ki; 'Ergenekon ve Balyoz'u yeniden açacağım' diyor. Öbürü diyor ki; 'açmayacağız'. Biri diyor ki; 'İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacağız', öbürü diyor ki; 'İmzalamayacağız'. Biri Cemevleri'nin hukuki statüsünü tanıyor, diğeri tanımıyor. Yani 6 benzemez var. Ortada bir aday yok, bir duruş yok, bir ilke yok. Cumhurbaşkanı olacak kişi çıkar 'ben adayım' der. Şu ana kadar Muharrem İnce'den başka böyle bir aday çıkmadı. Çıkaracakları adayın adı kirlenmiyor gibi şeyler de ucuz numara. 20 yıldır Erdoğan'ın adı kirlenmiyor da, şimdi onlar çıkarınca mı kirleniyor? Aday erken açıklanırsa lekelenirmiş. Yahu adam 20 yıldır ortada lekelenmiyor. Eğer 3 ayda lekeleniyorsa sen de zaten lekeli bir aday bulmuşsun demektir. Muharrem İnce çıktı, 51 günde lekelendi mi? Hayır' diye konuştu.

Muharrem İnce'den 6'lı masaya gönderme... '3 ayda lekeleniyorsa zaten lekeli aday bulmuşsun demektir'

'SARAÇHANE'YE BEN DE GİDECEKTİM AMA DAVET EDİLMEDİM'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili değerlendirme yapan İnce, 'Bütün Memleket Partililere de 'Saraçhane'ye gidin, destek olun' dedim. Sayın İmamoğlu da beni aradı teşekkür etti. Sen niye gitmedin derseniz, ben de gidecektim ama partinin genel başkanıyım, davetsiz yere helvacı ile bozacı gider. Davet edilseydim, giderdim.' diye konuştu.
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