Bakan Akar: Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınır hattı ve yurt dışındaki birlik komutanlarıyla video konferans toplantısına katıldı.Akar, TSK komuta kademesiyle 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerinin ardından sınır hattı ve yurt dışındaki birliklerin komutanları ile kuvvet komutanlıkları harekat merkezlerinin katıldığı video konferans toplantısında faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.Savunma ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulunan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), başarılı harekatlarıyla Türkiye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu parçaladığını belirtti.Akar, 'Hala bu tehlike var mı? Var. Böyle bir amaç var mı? Var. Buna karşı da mücadelemizi sürdürecek, yapılması gereken ne varsa yapacağız. Hiç kimse bizden sınırımızın dibinde yuvalanan terör unsurlarına müsamaha göstermemizi beklemesin. TSK, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri bugüne kadar almıştır, alacaktır.' diye konuştu.TSK'nın, Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm komşuların toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu aktaran Akar, tek hedeflerinin teröristler olduğunu vurguladı.Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da terör örgütü PKK/YPG üyelerinin tecavüz ettikleri iki kadını öldürmesinin ardından bölgedeki aşiret temsilcilerinin tepki gösterdiği olaya da değinen Akar, şunları söyledi:'Müttefiklerimiz, diğer bazı devletler çeşitli gerekçelerle terör örgütü PKK/YPG ile işbirliğini sürdürüyorlar. Suriyeli aşiretler bir araya gelerek, gücü ancak zavallı ve korumasız kadınlara yeten PKK/YPG'li teröristlere tepki gösterdiler ve bölgeyi terk etmelerini istediler. Bu lanet terör örgütüne destek verenleri, yardım edenleri açık ve net olarak ısrarla uyardık. Bunların hepsinin ve daha fazlasının olabileceğini hep söyledik. Bu alçaklarla, teröristlerle işbirliği yapılır mı? Bir teröristle başka bir teröristin üzerine gidilir mi? Bu konudaki temaslarımızı sürdürüyor, müttefiklerimize yanlışlarını söylüyoruz. Bu tavırlarından pişman olacaklarını değerlendiriyoruz.''Herkes artık bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmelidir'Terör örgütü yanlılarının Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirdiği şiddet olaylarına da değinen Akar, 'Teröristlere yardım etmenin, destek vermenin ne kadar sıkıntılı olduğunu gördüler. Bunun bir benzeri buradan çok uzakta oldu. Nerede oldu? Paris'te oldu. Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı. Herkes artık bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmelidir.' diye konuştu.Azerbaycan aleyhindeki açıklamalara tepkiBakan Akar, bazı ülkelerin Azerbaycan aleyhindeki söylemlerine ilişkin de 'Azerbaycan-Ermenistan meselesinde her zaman olduğu gibi yine objektif ve tarafsız olmaktan çok uzak açıklamalar yapılıyor. Oysa 30 yıla yakın süren Karabağ meselesinin çözümü noktasında ne ülkeler ne de çözüm misyonuyla hareket eden uluslararası kuruluşların sesini duymamıştık. Bu nedenle şimdi olur olmaz görüşlerini ifade edenlere soruyoruz, bugüne kadar aklınız neredeydi?' ifadelerini kullandı.Akar sözlerinin sonunda şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileterek, zorlu arazi ve hava koşullarında görevlerinin başındaki Mehmetçiğe başarı temennisinde bulundu.Yurt içi ve sınır ötesinde karada, denizde ve havada tüm faaliyetlerde gösterdikleri başarıları dolayısıyla Mehmetçiği kutlayan Akar, yeni yılda kendilerine sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız görevler diledi.