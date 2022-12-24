Gaziantep’te, 350 litre kaçak alkol ele geçirildi

Gaziantep'te, yaklaşan yılbaşına doğru halkın sağlığı ile oynayan kaçak alkol üreticileri mercek altına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçak alkol üreten ve satan şahıslara yönelik çalışmaları sıklaştırdı.Depodan 350 litre kaçak alkol çıktıÜretim yaptığı tespit edilen bir depoya düzenlenen operasyonda, 350 litre kaçak alkol ele geçirildi.Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.