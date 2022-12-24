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CHP’li büyükşehir belediyelerin toplantısında ortalık karıştı! 'Buraya adam dövmeye mi geldiniz?'

CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının Konya’daki toplantısında gerginlik çıktı. Birçok yerel basın mensubunun salona alınmamasına sinirlenen CHP eski Konya milletvekili adayı Orhan Kaya, “Gelmeyin o zaman buraya. Dün salonlara toplanıpta genel başkanın 75 yaşında adam olmasın diyen adamlarsınız siz. Ayıp ya. Bu ne biçim terbiyesizlik” diyerek isyan etti. Bir başka partili ise “Buraya adam dövmeye mi geldiniz?” diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP’li büyükşehir belediyelerin toplantısında ortalık karıştı! 'Buraya adam dövmeye mi geldiniz?'
Ekleme: 24.12.2022 - 22:38 Güncelleme: 24.12.2022 - 22:40 / Editör: Ozge Selin
CHP’li büyükşehir belediyelerin toplantısında ortalık karıştı! 'Buraya adam dövmeye mi geldiniz?'
CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanları Konya'da bir araya geldi. Dün esnaf ziyareti yapan başkanlar bugünde bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantının yapılacağı salona birçok yerel basın mensubunun alınmaması ise gerginliğe yol açtı.


CHP’li büyükşehir belediyelerin toplantısında ortalık karıştı! 'Buraya adam dövmeye mi geldiniz?'

'BURAYA ADAM DÖVMEYE Mİ GELDİNİZ?'

CHP eski Konya Milletvekili adayı olduğu öğrenilen Orhan Kaya bu duruma tepki gösterdi. Toplantı salonunun kapısını yumruklayan partililer ile görevliler arasında arbede yaşandı. Görevlilerde tartışan Kaya, 'Buraya gelipte Konya'nın basınını niye içeriye almıyorsunuz? Ben CHP Konya İl Sekreteriyim, milletvekili adayı Orhan Kaya'yım. Gelmeyin o zaman buraya. Dün salonlara toplanıpta genel başkanın 75 yaşında adam olmasın diyen adamlarsınız siz. Ayıp ya. Bu ne biçim terbiyesizlik. Ben giremeyeceğim de salona kim girecek bu salona?' diyerek tepki gösterdi. Bir başka partili ise 'Buraya adam dövmeye mi geldiniz' diyerek sitem etti.

CHP’li büyükşehir belediyelerin toplantısında ortalık karıştı! 'Buraya adam dövmeye mi geldiniz?'


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