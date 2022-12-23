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Reuters’dan skandal iş ilanı! Erdoğan düşmanı gazeteci arıyorlar

Yalan haberleriyle gündemden düşmeyen Reuters’dan skandal ilan! Ünlü İngiliz haber ajansı yayımladığı iş ilanında kalemiyle Erdoğan düşmanlığı yapacak birini aradığını resmen duyurdu.

Reuters’dan skandal iş ilanı! Erdoğan düşmanı gazeteci arıyorlar
Ekleme: 23.12.2022 - 16:43 Güncelleme: 23.12.2022 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
Reuters’dan skandal iş ilanı! Erdoğan düşmanı gazeteci arıyorlar
Uluslararası yayın kuruluşları bugüne kadar çok kez yaptığı Türkiye ve Erdoğan düşmanlığını yaklaşan 2023 seçimleri öncesi başka bir boyuta taşıdı.

Son yıllarda çok sayıda yalan haberiyle gündeme gelen İngiliz Haber Ajansı Reuters bu kez de skandal bir iş ilanı yayımladı. Ajansın yayımlamış olduğu ilan metninde deyim yerindeyse

'Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kalemiyle saldıracak birini arıyoruz' denildi.

Reuters 20 yıllık AK Parti İktidarını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı pek çok kez hedef yapmış Türkiye düşmanlığı yapan birçok habere imza atmıştı. Reuters yaptığı haberlerle Başkan Erdoğan'ı dünyaya diktatör gibi tanıtmaya çalışmış ülkemizi üçüncü dünya ülkesi gibi göstermişti. Reuters bu kez de Türkiye Ofisi için Linkedin üzerinden yayımladığı iş ilanında

'Büro Şef Yardımcısı' arandığı duyurulurken Türkiye'nin dijital platformlardaki okuyucular için çok ilgi çekici bir ülke olduğuna yer veriliyor.

İlanda Türkiye'nin Güney Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölgelerde iddialı bir diplomatik askeri varlığa sahip olmasından duyulan rahatsızlığa da yer veriliyor. Nitekim söz konusu ilanda açık açık 2023 seçimleri öncesi Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na karşı kalemi güçlü bir muhabir ve yazar arandığına dikkat çekiliyor.

İŞTE REUTERS'IN VERDİĞİ SKANDAL İŞ İLANI

Reuters’dan skandal iş ilanı! Erdoğan düşmanı gazeteci arıyorlar
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