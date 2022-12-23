Mersin’de Jandarma ekipleri 95 litre sahte alkol ele geçirdi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozyazı İlçesinde sahte alkollü içki imalatı yaptığını tespit ettiği 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 95 litre sahte alkol ile 3 adet anason kiti ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.