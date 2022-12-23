6'lı masadaki 'Saraçhane' krizi gün geçtikçe devam ediyor...CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e, 'İç işlerimize karışmasın' mesajından sonra Meral Akşener açıklamalarda bulundu. Akşener, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylediAkşener'in açıklamalarından satır başları:İkili bir sistem o. Normalde sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği söz oraya gitmekle alakalı değil. Oraya giden söz genellikle kurmaylardan geldi. Bu beni ve arkadaşlarımı incitse bile kenara koyduk.Sayın Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerle yaptığı toplantıda sorulan soru aslında sayın Kılıçdaorğlu'na söylediğim ve kamuoyu ile paylaştığım bir söz. Sayın Kılıçdaroğlu da içişlerine karışmakla ilgili bir söz söyledi. Burada içişlerine karışmak yok. 6'lı masa toplandı ve Cumhurbaşkanı adaylığı liderlere bırakıldı. Sayın Kılıçdaroğlu'na şunu görevden alın şuraya koyun dersem bu içişlere karışmak olur. Aday tespiti konusunda herkes hür ve bağımsız.Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda konuşan Akşener, 'İstemek herkesin hakkıdır. O gelmeden konuşamayız. Bilmiyorum. Partimizle konuştuğumuz için ona göre bakış açısı olacak.' dedi.Ben Saraçhane'ye giderken Kemal Bey'i aradım, telefonu kapalıydı ancak ben izin almak için aramadım.Benim izin alacak durumum yok. Böyle bir şey söyleyeni de fena çarparım. izne mizne ihtiyacım yok.O belediye başkanları 2 partinin de belediye başkanıdır.