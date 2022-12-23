Hudut Kartalları yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 terörist yakaladı

Güvenlik güçleri yurdun sınırlarında yasa dışı geçişe izin vermiyor...Yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadele eden kahraman Mehmetçik, yasa dışı yollarla ülkemize geçmek isteyen şahısları da engelliyor.Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 13 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Hudut Kartalları, Yunanistan ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 4'ünün de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'