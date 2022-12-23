Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, Hacıbaba Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin üst aramasını gerçekleştirdi.Bir miktar uyuşturucuyla yakalanan M.F. ve Ö.B. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı