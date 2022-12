Emine Erdoğan: Tarih Türkiye’nin misyonunu yazacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Projesi'nin 5. yılında; 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveye, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, sporcular, sivil toplum kuruluşları, çevre müfettişleri, iklim elçileri ve atık toplayıcıları yer aldı.TABİAT İNSANIN ANA VATANIDIRZirvede konuşan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: 'Sadece ülkemizin değil, dünyamızın geleceği için attığımız somut adımların nişanesi olan Sıfır Atık Hareketi'nin 5. yılındayız. Bu süreye projeye destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza özel sektör temsilcilerine, sivil toplum örgütlerine çok teşekkür ediyorum. Dünyanın tüm inançlarında, tüm kadim kültürlerde, tabiat; insanının yuvası ana vatanıdır. Ayak bastığınız toprak, nice medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerden günümüze sayısız eser kalmış olsa da bugüne ulaşan en değerli miras yaşanabilir bir dünya bırakmış olmalarıdır. Ne yazık ki bugün insanlığın ortak mirası olan tabiat, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.'DOĞAYA TERK EDİLİYOR'Yapılan araştırmalar, dünyanın bir yıllık doğal kaynaklarının henüz yılın yarısındayken tükettiğimizi gösteriyor. 2022 yılında hızlı üretim ve tüketim alışkanlıkları sonucunda oluşan kaynak açığımızı bir sonraki yılda ödünç alarak kapatıyoruz. Yani bizden sonraki nesillerin hakkı olan kaynakları kullanıyoruz. Doğal kaynakları tüketirken aynı zamanda atık dağlarının da oluşmasına neden oluyoruz. Dünya Bankası raporlarına göre dünyada oluşan atık miktarının yalnızca yüzde 20'si geri kazanılabilir. Geri kalan miktar ya depolanıyor ya da doğaya terk ediliyor. Doğaya bırakılan atıkların bedelini sularımıza, toprağımıza, havaya karışan kimyasallar ve plastik parçacıklar olarak ödüyoruz. Dahası bu kalıntılar sofralarımıza kadar ulaşıyor, soluduğumuz havayı kirletiyor.'DANIŞMA KURULU MÜJDESİ VERDİ'Son bir asırdır ürettiğimiz sadece plastik atık miktarı dünyamızdaki su ve karasal canlı ağırlığının neredeyse 2 katına tekabül ediyor. Artık sorunları konuşmaktan öteye geçmeli ve çözümün bizzat parçası olmalıyız. Çünkü belki de bunu yapabilecek son nesil biziz. Bu bakış açısıyla bundan 5 sene önce bir hayalle yola çıktık. 2017'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlattığımız Sıfır Atık Projesi halkımızın da teveccühü ile bir kartopu misali gönülden gönüle büyüdü. Sıfır atık, insanlığın geleceği adına başlatılmış bir sorumluluk hareketidir. Atıkları aslında birer enerji kaynağı olduğu bilinciyle doğayla uyum içinde ve sürdürülebilir bir yaşam felsefesinin yıl dönümüdür. Geçtiğimiz 5 senede Türkiye'nin ortaya koyduğu örneklik, bütün dünya ülkelerine ilham olmaktadır. Eylül ayında başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmak üzere sıfır atık idealine inanan onlarca yabancı devlet başkanı, bakan ve Birleşmiş Milletler temsilcisiyle küresel bir iyi niyet beyanı imzaladık. Dünyada sıfır atık uygulamasını yaygınlaştırmak için birlikte çalışacağımıza dair söz verdik. Geçtiğimiz günlerde ülkemiz tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulan sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için sıfır atık uygulamalarından teşvik edilmesi konulu karar tasarısı, 105 ülkenin eş sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edildi. Bu karar ile 2023 itibariyle 30 Mart tarihi dünyanın her yerinde Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanacak. Bu tarihi kararın bir diğer sonucu olarak Birleşmiş Milletler bünyesinde ve ülkemiz gelişimlerinde Sıfır Atık Danışma Kurulu kurulması için de çalışmalara başladık.'HÜRMET VE SAYGI BİZLERİN MİRASIDIR'Sıfır atık konusundaki tecrübelerimizi dileyen her ülkeyle paylaşmaya, sıfır atığı, küresel bir harekete dönüştürmek için ne gerekiyorsa ortaya koymaya Türkiye olarak hazırız. 5 sene önce bu topraklarda umutlarla ektiğimiz tohum bugün gölgesi en uzak ülkelere kadar ulaşan büyük bir çınara dönüşüyor. Bu başarı öncelikle sıfır atığı bir hayat felsefesi olarak benimseyen ve gönüllü baskıları ile zenginleştiren halkımızındır. Yüreği doğa ile çarpan tüm çevre kahramanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Gençlerimiz ve çocuklarımızın olmadığı bir mücadelenin başarıya ulaşması mümkün değildir. Bu topraklarda yaşamış atalarımızın mirası yalnızca temiz ve yaşanabilir bir doğa değildir. Aynı zamanda yaratılan her mahlukata hürmet ve saygıyla yaklaşan bir zihniyet mirastır. Bu bilinç ile bir tek ülkemizde değil, dünyada da çevre duyarlılığı konusunda örnek olacak bir potansiyel taşıdığınıza inanın.'TARİH TÜRKİYE'Yİ YAZACAK'Her biriniz ailenizde, çevrenizde, üniversitenizde, mahallenizde atıksız ve sürdürülebilir bir yaşamın oluşturulmasına öncülük edebilirsiniz. Modern hayata kısa ömürlü kullan alt ürünler üzerinden insana sürekli tüketime teşvik ettiği bir ortamda hakiki değerlerin savunucusu olabilirsiniz. Bizlerle başlayan sıfır atık hareketi sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya ve gelecek nesillere miras kalacak. Sanayileşme ile birlikte doğaya hükmedebileceği yanılgısına kapılan insanoğlu bugün doğa ile yeniden barışmanın yollarını ararken biz doğanın bir parçası olduğumuzu hiç unutmamış olmanın avantajını yaşıyoruz. Tarih sayfaları, tabiat yaşam mücadelesi verirken sorumluluk üstlenmeyen ülkeler karşısında Türkiye'nin krizi çözüme kavuşturacak yolda üstlendiğini yazacak. Satırlar, bugün burada ödül alanlar başta olmak üzere tüm 5. yılını tamamlayan Sıfır Atık projesinin bugünkü başarısına ulaşmasında katkılarından dolayı projemizin yürütücüsü Çevre, Şehircilikle İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve emeği geçen diğer bakanlıklarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı kutluyorum. Her geçen gün daha temiz ve sağlıklı bir dünyaya ulaşmak dileğiyle hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.'TÜRKİYE'MİZ İNSANLIĞIN MERHAMET ADASIDIRÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise şöyle konuştu: 'Haliç Kongre Merkezi, ülkemizin en özel çevre dönüşüm projesinin hikayesinin başladığı yerdir. Bu eser, Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde çevresiyle bütünleşerek muhteşem bir eser olarak yeniden İstanbul tarihindeki eşsiz yerini almıştır. Dünyanın en önemli çevre seferberliğine dönüşen Sıfır Atık Hareketimiz tam beş yaşında. Hareketin beşini yaşını yürekten kutluyorum. Bu gurur tablosunu ve hareketini milletimize kazandıran hanımefendiye sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'miz insanlığın merhamet adasıdır, vicdan durağıdır. Aynı zamanda olup biteni seyreden seyirci bir medeniyet değil kurucu bir medeniyetin temsilcisidir. Türkiye tüm bu acılara karşı sessiz kalmamış insanlığı ve doğamızı korumak için seferber olmuştur. Türkiye, 2053 yılına kadar tüm atıklarını dönüştüren bir ülke olmak için var gücüyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, öncülüğünde çalışmaktadır.'48 ÖDÜL VERİLDİGeri dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç'ın Sıfır Noktası Sergisiyle başlayan zirve, çevre temalı panellerle devam etti. Ayrıca, sektör temsilcilerinin stantlarında geri dönüşüm etkinlikleri gerçekleştirildi. Emine Erdoğan'ın konuşmasının ardından Sıfır Atık Ödül Töreni yapıldı. 12 kategoride (Yerel Yönetim, En İyi Uygulama, Sürdürülebilirlik, Yenilikçilik, Spor, Bilim, Kültür ve Sanat, Medya, Çevre Kahramanları, Sosyal Sorumluluk, Sivil Toplum, Girişimcilik, Katkı Verenler) toplam 48 ödül verildi.TURKUVAZ MEDYA DA ÖDÜL ALDIAralarında A Haber Genel Müdürü Haluk Çimen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olduğu isimler ödüllerini Emine Erdoğan'ın elinden aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Erdoğan'a pet şişeden üretilen bir Fenerbahçe forması hediye etti. Emine Erdoğan'ın Beşiktaşlı olduğunu hatırlatan Koç, 'Cumhurbaşkanımız Fenerbahçeli olduğu gurur duyacaktır' dedi.ATIKSIZ ZİRVE YAPILDIZirvede; İklim Elçisi Başak Gençler ve Süleyman Emre Mutoğlu, Lübnan Çevre Bakanı Nasser Yassin ile Sri Lanka Çevre Bakanı Naseer Ahamed de birer konuşma yaptı. Tarihi zirvede; plastik malzeme kullanılmadı, baskılar geri dönüştürülmüş malzemelere yapıldı. Kurulan stantlar ahşap malzemelerden oluştu. Kongre merkezinin her bir köşesinde sıfır atık ayrıştırma kutuları yer alırken, zirveye ilişkin bilgiler yazılı baskılar yerine dijital ekranlar kullanılarak verildi.Bakan Murat Kurum, programın sonunda Emine Erdoğan'a Deniz Sağdıç'ın geri dönüşümden elde ettiği tabloyu hediye etti. Aile fotoğrafının ardından programa sona erdi.