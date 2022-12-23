Başkan Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargını Konferansı Açılış Kongresi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmanın ardından Cuma namazı için Dolmabahçe Camii'ne geçti. Cuma namazını kılan Başkan Erdoğan daha sonra camiden ayrılırken kısa bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra camiden ayrılarak Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geçti.