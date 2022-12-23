Afyonkarahisar'da otomobilden uyuşturucu çıktı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan istihbarat üzerine Ankara karayolunda 34 GAZ 392 plakalı bir otomobil durduruldu. Hassas burunlu köpekle birlikte yapılan aramada aracın çamurluk bölümüne gizlenen 233 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili A.Z.B. 'uyuşturucu madde ticareti'nden gözaltına alındı.