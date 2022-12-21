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Ödül töreninde gülümseten anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde gastronomi alanında ödüle layık görülen Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştırdı. Kardeşlerin sarılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık dargınlık yok tamam mı? Söz tamam mı? Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz." dedi.

Ödül töreninde gülümseten anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştırdı!
Ekleme: 21.12.2022 - 21:44 Güncelleme: 21.12.2022 - 21:59 / Editör: Ozge Selin
Ödül töreninde gülümseten anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştırdı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Gastronomi alanında Ömür ve Emre Akkor'un ödül aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türk mutfağına ve milli kültürümüze emsalsiz hizmette bulunuyorlar. Türkiye'nin lezzet haritasını çıkaran Ömür ve Emre Akkor kardeşlerini tebrik ediyor, ellerine ve emeklerine sağlık diliyoruz.' dedi.

'BURADA BİR NİKAH KIYMAMIZ LAZIM'

Akkor kardeşleri ödül vermek için sahneye çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki kardeşi barıştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şimdi benim burada bir nikah kıymam lazım. Akkor kardeşleri birbiriyle nikahlıyorum Sarılın bakalım. Artık dargınlık yok tamam mı? Söz tamam mı? Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz.' ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde gülümseten anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştırdı!

YUNUS EMRE AKKOR'DAN ÜÇ ÇOCUK ŞARTI

Yunus Emre Akkor ise 'Üç çocuk yapacak ama' diyerek kardeşine şart koştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Ben zaten üçü hep tavsiye ediyorum.' sözleriyle bu şartı destekledi.

Ömür Akkor da 'Tamam' diyerek söz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Akkor'a nikahında bulunmanın sözünü vererek 'Kilisli olup da bekar kalınır mı?' diye konuştu.
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