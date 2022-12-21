  • USD: 18,64 - 18,67
  • EURO: 19,80 - 19,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MasterChef 20 Aralık eleme potasına kim gitti? İşte birinci dokunulmazlığı kazanan takım...

MasterChef eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı ile dokunulmazlık oyununu kazanan takım, dün geceki nefes kesen mücadelenin ardından netlik kazandı. Heyecanı büyük finale doğru artan MasterChef Türkiye'nin 20 Aralık tarihli 162'nci bölümünde, haftanın birinci dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım dolmalar ile salatalar konseptinde karşılaştı. İki aşamalı turun oynandığı gecede, takım dokunulmazlığını mavi takım kazanırken; bireysel dokunulmazlık Ayaz, Burak Kaya ve Görkem arasında oynandı. Konseyde yapılan oylama sonucu kırmızı takımda MasterChef 1. eleme adayı belli oldu. Peki, dün MasterChef eleme potasına kim gitti? İşte, 20 Aralık MasterChef son bölümde yaşananlar...

Ekleme: 21.12.2022 - 02:25 Güncelleme: 21.12.2022 - 02:38 / Editör: Ozge Selin
MasterChef 20 Aralık eleme potasına kim gitti? İşte birinci dokunulmazlığı kazanan takım...MasterChef Türkiye 1. eleme adayı heyecan dolu bölümün ardından salı günü belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 20 Aralık tarihli son bölümünde, kırmızı ve mavi takım birinci dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. İlk turda şefler yarışmacılardan etli lahana sarması, şıhıl mahşi ve tapkana çuşka istedi. Şeflerin kararı ile gecenin kazananı mavi takım olurken kırmızı takımda da eleme adayı Burak Kaya seçildi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Heyecan dolu gecede bireysel dokunulmazlık yarışında, dün gece Ayaz, Görkem ve Burak Kaya mücadele verdi. Haftanın ilk eleme adayı kırmızı takımda yapılan oylama sonucu Burak Kaya oldu.

Bu hafta bir takım dokunulmazlığı daha oynanacak. Bireysel dokunulmazlık ise iki kez oynanacak. Pazar gecesi ise bir isim daha MasterChef'e veda edecek.

MasterChef 20 Aralık eleme potasına kim gitti? İşte birinci dokunulmazlığı kazanan takım...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bu hafta MasterChef yarışmacıları haftanın birinci dokunulmazlık oyununda düelloda karşılaştı. İki aşamalı etapta ilk olarak yarışmacılar dolmalar düellosunda eşleşti. Bu turun yapılacak yemekleri etli lahana sarması, şıhıl mahşi ve tapkana çuşka oldu. Şeflerin değerlendirmesi ile ilk turu mavi takım kazandı.

İkinci etapta da şefler bu defa yarışmacılardan salata çeşitleri istedi. Bu etabın yemekleri ise tavuklu sezar salata, nicoise salatası ve waldorf salatası oldu. Şeflerin kararı ise bu turu da mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise bireysellik için önlük giydi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununu oynamak için siyah önlüklerini giyerek bir kez daha sınav verdi.

Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler vegemite ana ürünü ile yarışmacılardan yaratıcı tabaklar istedi.

Şeflerin değerlendirmesi ile bu turun kazananı da Ayaz olarak belirlendi.
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde artış oranı belli oldu!
Son dakika: Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın! Yaralılar var
65 baronun yayınladığı bildiriye Bakan Bekir Bozdağ’dan tepki!
Sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi... Toplam 29 bin lira!
Albayrak Grubu 2023 yılına yeni yatırımlarla giriyor... Gayrimenkul yatırım ortaklığıyla yatırım bankası için başvuru yapıldı!
Rusya ve BM temsilcileri arasında 'tahıl anlaşması' toplantısı yapılacak
Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! Yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek!
Çip krizi patronlara zarar ettirdi: Çinli çip endüstrisi şirket sahiplerinin servetleri yüzde 28 azaldı!
Ukrayna'da mahsur kalan kargo uçaklarımız 'Koca Yusuf'lar ülkeye dönüyor!
Fondaş medya küplere bindi: Ekrem İmamoğlu'nu saksı olsun diye mi çağırdın?
Ergün Atalay: Teklifimiz 9 bin TL
TOGG Avrupa'ya damga vurdu: Avrupa'da 92 farklı testten geçti
Türkiye Barolar Birliği'nin toplantısında başörtüsü hazımsızlığı: Bazı avukatlar başörtülü divan üyesi kürsüye çıkınca salonu terk etti
Bakan Dönmez: Sondaj çalışmalarımız sürüyor yeni keşifler gelebilir
Kemal Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ile ilişkimiz baba-oğul gibidir.
Bakan Çavuşoğlu'ndan FETÖ firarisi Keneş'in iadesine ilişkin açıklama: Çok olumsuz bir gelişme somut adımlar bekliyoruz
İzmir Büyükşehir Belediyesinin yeni bisiklet yolu projesi 'pes' dedirtti
Rus oligarkların sır perdesi aralanamıyor! Gizemli ölümlere bir yenisi eklendi
Asgari Ücret toplantısı başladı
20 Aralık hava durumu: O illere kar ve sağanak geliyor!

20 Aralık hava durumu: O illere kar ve sağanak geliyor!

Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılabilecek

Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılabilecek

İntihar değil cinayet çıktı! Cezaevinden mektup yazdı: Elimde patladı

İntihar değil cinayet çıktı! Cezaevinden mektup yazdı: Elimde patladı

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi