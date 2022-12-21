MasterChef 20 Aralık eleme potasına kim gitti? İşte birinci dokunulmazlığı kazanan takım...

MasterChef Türkiye 1. eleme adayı heyecan dolu bölümün ardından salı günü belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 20 Aralık tarihli son bölümünde, kırmızı ve mavi takım birinci dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. İlk turda şefler yarışmacılardan etli lahana sarması, şıhıl mahşi ve tapkana çuşka istedi. Şeflerin kararı ile gecenin kazananı mavi takım olurken kırmızı takımda da eleme adayı Burak Kaya seçildi.MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?Heyecan dolu gecede bireysel dokunulmazlık yarışında, dün gece Ayaz, Görkem ve Burak Kaya mücadele verdi. Haftanın ilk eleme adayı kırmızı takımda yapılan oylama sonucu Burak Kaya oldu.Bu hafta bir takım dokunulmazlığı daha oynanacak. Bireysel dokunulmazlık ise iki kez oynanacak. Pazar gecesi ise bir isim daha MasterChef'e veda edecek.MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?Bu hafta MasterChef yarışmacıları haftanın birinci dokunulmazlık oyununda düelloda karşılaştı. İki aşamalı etapta ilk olarak yarışmacılar dolmalar düellosunda eşleşti. Bu turun yapılacak yemekleri etli lahana sarması, şıhıl mahşi ve tapkana çuşka oldu. Şeflerin değerlendirmesi ile ilk turu mavi takım kazandı.İkinci etapta da şefler bu defa yarışmacılardan salata çeşitleri istedi. Bu etabın yemekleri ise tavuklu sezar salata, nicoise salatası ve waldorf salatası oldu. Şeflerin kararı ise bu turu da mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise bireysellik için önlük giydi.BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununu oynamak için siyah önlüklerini giyerek bir kez daha sınav verdi.Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler vegemite ana ürünü ile yarışmacılardan yaratıcı tabaklar istedi.Şeflerin değerlendirmesi ile bu turun kazananı da Ayaz olarak belirlendi.