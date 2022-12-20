Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden Siper, Hisar ve Sungur için seri üretim kararı: KIZILELMA ve İHA'lar...

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı. Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri için de aynı karar verildi. 25 farklı projeye ilişkin karar alınan kritik toplantıda Kızılelma'da gelinen son durum ile İHA’lara yeni kabiliyetler kazandırılması konusu da değerlendirildi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi.Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, ''Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, 25 farklı projeye ilişkin kararlar alınmıştır'' ifadeleri kullanıldı.SİPER, HİSAR, SUNGUR...Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.Savunma Sanayii İcra Komitesinde Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ile Akya torpidosu için muhtelif mühimmatın seri üretimine karar verildi.