Gaziantep'de can pazarı! Otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

Gaziantep'te korkunç bir kaza meydana geldi. Tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep'te kuzey gişeleri yakınında şerit daralmasının olduğu bölgede sürücüsü öğrenilemeyen 03 ABR 682 plakalı otomobil ve Orhan S. idaresindeki 33 AAL 728 plakalı tır çarpıştı.Otomobilin hurdaya döndüğü kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Tır sürücüsü gözaltına alındı.