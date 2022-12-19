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Hemşire Hülya Tortop’u öldürmüştü! Denizli’deki vahşetin sebebi ortaya çıktı: Süre dolunca…

Murat Tortop hemşire eşi Hülya Tortop'u (35) 3 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan kadın kurtarılamadı. Korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Ekleme: 19.12.2022 - 13:10 Güncelleme: 19.12.2022 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Hemşire Hülya Tortop’u öldürmüştü! Denizli’deki vahşetin sebebi ortaya çıktı: Süre dolunca…Kan donduran olay dün sabah saatlerinde yaşandı… Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında iddiaya göre, 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktı.

DENİZLİ'DEKİ CİNAYETTE YENİ DETAYLAR

Tartışmanın büyümesiyle Murat Tortop, Hülya Tortop'u 3 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından Murat Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi Hülya Tortop'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Murat Tortop'u gözaltına alırken, suç aleti bıçağa da el konuldu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hülya Tortop'un cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hemşire Hülya Tortop’u öldürmüştü! Denizli’deki vahşetin sebebi ortaya çıktı: Süre dolunca…

SÜRESİ DOLUNCA EVE DÖNMÜŞ

Sağlık ekibi Hülya Tortop'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Murat Tortop'u gözaltına alırken, suç aleti bıçağa da el konuldu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hülya Tortop'un cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Murat Tortop'un eşini sık sık çocukları almakla tehdit ettiği de iddia edildi.

Hülya Tortop'un cenazesi, bugün memleketi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde toprağa verilecek.

3 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Murat Tortop'un ayrıca 23 yıl önce babası ve 11 yıl önce ağabeyinin intihar ettiği, bu nedenle psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Poliste susma hakkını kullanan Murat Tortop, ifade vermedi. Tortop, sevk edildiği adliyede 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Çiftin 2, 4 ve 6 yaşındaki çocukları ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.


Hemşire Hülya Tortop’u öldürmüştü! Denizli’deki vahşetin sebebi ortaya çıktı: Süre dolunca…


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