  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,81 - 19,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına iki ilde operasyon: 12 gözaltı

İstanbul merkezli iki ilde DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalandı.

DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına iki ilde operasyon: 12 gözaltı
Ekleme: 19.12.2022 - 01:36 Güncelleme: 19.12.2022 - 01:48 / Editör: Ozge Selin
DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına iki ilde operasyon: 12 gözaltı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DHKP/C Silahlı Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Deşifre Edilmesine Yönelik yürütülen çalışmalarda; terör örgütünün gençlik yapılanması olan DEV-GENÇ içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs ve örgütün Armutlu Alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs tespit edildi. Dosya çerçevesinde 13 şahsa yönelik uygulanan fiziki tedbir sonucu şüphelilerin örgüt etkinlerine sürekli katıldıkları örgüt adına para topladıkları, korsan gösteri, yazılama yaptıkları tespit edildi.

Örgüt içerisinde aktif bir şekilde faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilçede 19 adrese, Ankara ilinde 1 adrese olmak üzere toplamda 20 adrese yönelik 16 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda hedef şahıslara ait çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana ele geçirildi.
Ayrıca, 1 adreste yapılan aramada hedef şahıslardan olmayan O.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 2 adet kuru sıkı silah, 30 gr bonzai olduğunu düşünülen narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet muşta, 1 adet ses fişeği ele geçirildi. Firar olan 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.
İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında açıklamalarda bulundu!
DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına iki ilde operasyon: 12 gözaltı
Başkan Erdoğan Dünya Kupası finali için geldiği Katar'dan ayrıldı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi ile ilgili tüyo isteyen gence yanıt: Cumhur İttifakı olarak oturup bir dertleşelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de gençlerle buluştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Elon Musk ile görüştü...
Bakan Nebati, e-Tebligat uygulamasına ilişkin verileri paylaştı! '1,8 milyar lira tasarruf sağladık'
Başkan Erdoğan Katar'da! Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde dikkat çeken kareler...
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Türkiye-Almanya-Yunanistan görüşmesi
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu yarışı CHP'yi böldü
İYİ Parti'li Turhan Çömez'den dikkat çeken HDP açıklaması: Rahatsızlık duymayız
İngiliz gazetesi The Guardian'dan muhalefete çağrı: Erdoğan bir dönem daha kazanmamalı
Vedat Bilgin: Çalışanlar rahat bir nefes alacak
Mısır'a Libya'nın kıta sahanlığını ihlal tepkisi: Diyalog süreci başlatılmalı
MSB duyurdu! PKK/YPG'li teröristler etkisiz hâle getirildi
İYİ Parti'li Aytun Çıray Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmamasına ilişkin konuştu: Bizim lehimize oldu
Muhalefet mağduriyet, iktidar hizmet peşinde! 2023'e damgasını vuracak 13 dev proje
Destici'den asgari ücret açıklaması: 'Hükümet 7 bin 800'ün üzerini düşünüyor' diyerek rakam verdi
Dosta güven düşmana korku! İstanbul'da özel harekat polisinden nefes kesen tatbikat!
Dağların arasından binlerce ton çıkardılar: Herkes satın almak için Türkiye'deki bu şehre geliyor

Dağların arasından binlerce ton çıkardılar: Herkes satın almak için Türkiye'deki bu şehre geliyor

Baykar'da 'Bayraktar Kızılelma' kutlaması

Baykar'da 'Bayraktar Kızılelma' kutlaması

Doğada çok zor bulunuyor: Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Doğada çok zor bulunuyor: Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Elbistan'da köpekbalığının atası sayılan 20 milyon yıllık megalodon dişi bulundu

Elbistan'da köpekbalığının atası sayılan 20 milyon yıllık megalodon dişi bulundu

17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Twitter’da gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı: Elon Musk’tan geri adım

Twitter’da gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı: Elon Musk’tan geri adım