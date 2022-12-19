Çanakkale'de baba katili genç kız itiraz üzerine tutuklandı

Çanakkale'nin merkez Cevatpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan 17 yaşındaki B.P. ile babası Erdinç P. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.B.P., eline geçirdiği bıçakla 50 yaşındaki babası Erdinç P.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erdinç P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrasında genç kız, gözaltına alındı.Erdinç P.'nin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edildi. Erdinç P., dün öğle vaktinde Çanakkale Şehitler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.Öte yandan gözaltına alınan B.P., savcılıktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.P., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Daha sonra Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, B.P.'nin serbest bırakılma kararına itiraz etti. Bunun üzerine Çanakkale 2. Sulh Ceza Hakimliği, babasını öldürdüğünü kabul eden şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. DHA'nın haberine göre tekrar gözaltına alınan B.P., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.