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Güven timlerinin şüphelendiği araçtan uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen araçtan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekleme: 18.12.2022 - 01:31 Güncelleme: 18.12.2022 - 01:31 / Editör: Ozge Selin
Güven timlerinin şüphelendiği araçtan uyuşturucu çıktı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen araçtan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi Günay Sokak üzerinde çalışma yapan Güven Timleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramalarda; aracın paspas ve koltuklarına dökülmüş 5,32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü E.C. gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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