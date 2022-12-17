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Yunanistan 40 göçmeni kaderine terk etti

Yunanistan’ın, aç ve hasta olarak 17 gündür Meriç Nehri’ndeki bir adacıkta mahsur kalan 40 düzensiz göçmenin yaşam mücadelesini görmezden geldiği bildirildi.

Ekleme: 17.12.2022 - 10:03 Güncelleme: 17.12.2022 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan 40 göçmeni kaderine terk etti
“Independent Türkçe”nin “Alarm Phone” adlı sivil toplum kuruluşuna dayandırdığı habere göre, Yunan sınır muhafızları, aralarında 10 çocuk ve hamile kadınların da bulunduğu göçmenlere ulaştı ancak göçmenlere şiddet uyguladıktan sonra, paraları, telefon ve değerli eşyalarının yanı sıra gruptan 4 kişiyi de alarak adacıktan ayrıldı. “Alarm Phone” görevlileri, Yunan makamlarına durumu bildirdiğini, yetkililerin söz konusu yerde kimseyi bulamadığını söylediğini açıkladı. Öte yandan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuran sivil toplum yetkilileri, nöbetçi hakimin “Yunanistan'ın yiyecek, su ve gerekli tıbbi bakım sağlaması” kararı aldığını ancak buna rağmen henüz göçmenlere yardım edilmediğini de belirtti.

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