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Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme: Bakımsızlık nedeniyle ölen minik Nur Elif'in babaannesi gözaltında

Eskişehir'de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülen altı yaşındaki Nur Elif Tiftik'in, olay sonrası kaçan babaannesi Cihangir K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme: Bakımsızlık nedeniyle ölen minik Nur Elif'in babaannesi gözaltında
Ekleme: 17.12.2022 - 21:01 Güncelleme: 17.12.2022 - 21:02 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme: Bakımsızlık nedeniyle ölen minik Nur Elif'in babaannesi gözaltında
Alınan bilgiye göre, anne ve babaları cezaevinde olduğu öğrenilen Nur Elif Tiftik (6), Y.T. (9) ve M.T. (12), babaanneleri Cihangir K., amcası Sezer T. ve halaları Deniz T. ile yaşıyordu.

Evin çatısındaki bir kilimin üstünde kalmaya mahkum edildikleri ileri sürülen çocukların aynı zamanda uzun süre aç bırakıldıkları iddia edildi. Çocuklardan Nur Elif Tiftik'in, halası ile babaannesinin kötü muamele göstermeleri ve bakımsız bırakmaları nedeniyle durumu ağırlaştı.

Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme: Bakımsızlık nedeniyle ölen minik Nur Elif'in babaannesi gözaltında

Talihsiz kız, evin çatısında 3 gün acı çektikten sonra yakınlarının 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nur Elif Tiftik hayatını kaybetti. Küçük kızın bedeninde darp izlerine rastlandığı iddia edilirken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Küçük kızın öldüğünü öğrenen babaanne Cihangir K., ise hastaneden kayıplara karıştı. Belirtilen adrese giden polis ekipleri 9 yaşındaki Y.T. ile 12 yaşındaki M.T.'yi de sağlık durumları kötü şekilde buldu.

Olay sonrasında babaanne Cihangir K.'nin kaçmasının ardından eve operasyon yapan polis ekipleri hala Deniz T. ile amca Sezer T.'yi gözaltına aldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen amca ve hala sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince amca ve hala basın mensuplarından saklanarak adliye garajından içeri sokuldu. Kaçan babaanne Cihangir K., de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme: Bakımsızlık nedeniyle ölen minik Nur Elif'in babaannesi gözaltında
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Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme: Bakımsızlık nedeniyle ölen minik Nur Elif'in babaannesi gözaltında
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