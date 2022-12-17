17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli(40-60 km /saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ RÜZGAR ve YAĞIŞ UYARISI: Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 22°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 17°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 21°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 21°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 17°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 22°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 21°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 18°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 21°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 15°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 15°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 15°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 18°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 17°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 21°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 16°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.AĞRI °C, 7°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 6°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 12°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 8°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 16°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 18°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 15°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 19°CAz bulutlu ve açık